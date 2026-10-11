Пенсионные доплаты за сверхурочный стаж увеличатся: когда и сколько начислят

Пожилой мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году граждане Украины, выходящие на пенсию с большим страховым стажем, смогут получить более высокие суммы специальных надбавок. Они назначаются автоматически за каждый дополнительный год трудовой деятельности сверх минимально установленного уровня.

О том, как изменятся доплаты за сверхнормативный стаж, рассказывает портал Новини.LIVE.

Реклама

Какие правила назначения надбавок за сверхурочный стаж

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), надбавки за превышение нормы страхового стажа различаются в зависимости от пола. Сверхурочным стажем считается, когда:

Женщины имеют более 30 лет официальной трудовой деятельности; Мужчины официально отработали более 35 лет.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. За каждый "лишний" год стажа добавляется 1% от этого показателя.

Гражданам, которые, несмотря на право на пенсию, продолжат работать, доплату рассчитают исходя из прожиточного минимума, действовавшего на дату оформления пенсионных выплат. После завершения работы сумму пересчитают по новым данным.

Читайте также:

Как изменится размер надбавки к пенсии в 2027 году

Проект закона "О Государственном бюджете", который Кабинет министров внес в парламент, предусматривает повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 января 2027 года, поэтому в случае его утверждения народными депутатами изменятся доплаты к пенсии за сверхурочный стаж.

Согласно предложенным изменениям, прожиточный минимум

увеличится с 2 595 грн до 2 878 грн с нового года.

Учитывая это, пенсионерам начнут начислять надбавку не в размере 25,95 грн в месяц, а на уровне 28,78 грн.

Например, если у женщины 35 лет страхового стажа (превышение нормы на 5 лет), ее ежемесячная доплата составит уже 143,9 грн против прежних 129,75 грн.

Как оформить доплаты к пенсии

Если информация о страховом стаже уже внесена в реестр застрахованных лиц (электронный стаж), подавать заявление о назначении доплаты не нужно — ее начислят автоматически, поясняют в ПФУ.

Если нет, то необходимо официальное подтверждение каждого отработанного месяца стажа. Старые записи в бумажных трудовых книжках за периоды до 1 января 2004 года требуют отдельного внимания и иногда — дополнительных справок об официальном доходе.

Если выплата автоматически не увеличится при наличии стажа свыше 30 или 35 лет, следует поступить следующим образом:

Заказать выписку о стаже — форму ОК-5 или ОК-7 через госпортал "Дія" или сайт Пенсионного фонда, чтобы увидеть, какие годы учли, а какие — нет. Собрать дополнительные документы, подтверждающие "упущенные" периоды официальной работы (справка с места работы, архивная выписка, военный билет, документ об обучении). Подать заявление на перерасчет. Для этого нужно обратиться в сервисный центр ПФУ или удаленно через электронный кабинет, подписав заявление квалифицированным электронным ключом (КЭК).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому предусмотрены 5 670 грн к пенсионной выплате. Дополнительную помощь ВРУ установила несколько лет назад для выплаты на регулярной основе гражданам, пострадавшим от репрессий в советское время. Речь идет об официально реабилитированных лицах, участниках борьбы за независимость страны в XX веке.

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году предусмотрена усиленная поддержка для семей, потерявших военнослужащих на фронте. Если пенсия назначена для двух и более человек, кроме родителей, жен или мужей, то предусмотрено предоставление минимальной суммы финансовой поддержки в размере 10 020 грн. В прошлом году выплата составляла 6 100 грн.