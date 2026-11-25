Коммунальные квитанции и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендуют гражданам перейти на электронный формат взаимодействия при оплате полученного природного газа. Цифровые платежки аналогичны бумажным и доступны онлайн раньше. В то же время компания по-прежнему обеспечивает отправку бумажных счетов по почте непосредственно по адресу проживания.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в социальной сети Facebook, передают Новини.LIVE.

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Преимущества электронных счетов для оплаты газа

Как отмечают в компании, в 2026 году хранить квитанции в бумажном виде, как это было раньше, больше не нужно. Благодаря онлайн-сервисам вся информация о показаниях счетчика, начислениях и оплатах за каждый месяц доступна в цифровом формате.

"До сих пор храните старые платежки за газ? А ведь это уже не обязательно! Знакомая ситуация, когда дома скапливается целая папка платежек, которые жалко выбрасывать, потому что вдруг когда-нибудь пригодятся? На самом деле хранить их годами больше нет необходимости", — говорится в сообщении.

В то же время, если возникнет необходимость в проверке расчетов за предыдущие периоды, достаточно будет составить акт сверки через:

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официальные сервисы ГК "Нафтогаз Украины";

мобильное приложение "Куб".

Клиент сможет подтвердить отдельный платеж банковской квитанцией, в том числе электронной.

Таким образом, потребители природного газа, пользующиеся онлайн-сервисами, могут отказаться от бумажных платежных квитанций.

Как поступить тем, у кого нет доступа к интернету

В компании отметили, что, поскольку не все в Украине имеют доступ к интернету, в частности пенсионеры, которые не пользуются современной техникой, они могут и в дальнейшем по желанию получать бумажные счета по почте непосредственно по адресу проживания.

"Для многих бумажная квитанция остается привычным и удобным способом контроля за оплатами. Если вы привыкли к бумажным квитанциям или не имеете возможности пользоваться интернетом, можете и в дальнейшем получать их в привычном формате. Мы лишь предлагаем электронный формат в качестве удобной альтернативы для тех, кому он подходит", — пояснили в компании.

Как отказаться от бумажных платежных квитанций Нафтогаза

Клиенты могут отказаться от бумажных квитанций за несколько минут. Сделать это можно в личном кабинете my.gas.ua или в мобильном приложении "Куб". Для этого нужно:

зайти в личный кабинет;

выбрать пункт "Настройки";

нажать на опцию "Получать счета онлайн".

При этом отказаться от бумажных платежных квитанций может только владелец личного счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как самостоятельно рассчитать размер дохода для получения субсидии. В ПФУ пояснили, что граждане должны выяснить, за какие кварталы будут учтены данные, и подсчитать официальные выплаты, сложив полученные суммы зарплаты, пособия, стипендии или пенсии и разделив сумму на шесть месяцев получения.

Еще Новини.LIVE писали о том, в каких случаях не начисляется плата за доставку газа. Этим правом могут воспользоваться владельцы поврежденного или уничтоженного жилья. Кроме того, гражданин может самостоятельно инициировать прекращение начислений. Для этого необходимо расторгнуть договор на распределение газа в Центре обслуживания клиентов "Газсети" в своей области.