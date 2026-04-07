Суммы в квитанциях могут вырасти: какие тарифы могут пересмотреть весной

Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года в Украине вступила в силу новая законодательная инициатива, позволившая местным властям самостоятельно регулировать стоимость некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Обновленные правила будут актуальными до завершения военного положения.

О том, какие именно тарифы смогут определять органы местного самоуправления:

Какие коммунальные тарифы могут пересмотреть весной

Речь идет о вступлении в силу закона №4777-ІХ (законопроекта №13219) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", согласно которому органам местного самоуправления предоставили полномочия самостоятельно утверждать цены на водоснабжение для водоканалов, если обслуживают более 100 000 человек.

Соответствующий подход будет действовать до конца войны в стране. Учитывая это, гражданам следует готовиться к возможному росту сумм в платежках.

До этого тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для крупных компаний контролировала Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Благодаря этому в течение полномасштабной войны цены на воду для украинцев существенно не повышались. Правила были такие:

Изменения касались только тарифов на воду для промышленных потребителей; Цены для населения действовали с декабря 2021 года с механизмом компенсации разницы.

Из-за таких условий водоканалы имели значительные убытки, ведь иногда недополучили около 40% средств. Финансов не хватало, чтобы покрыть операционные расходы, поэтому накапливалась задолженность за электроэнергию, реагенты для очистки воды.

Каких ждать последствий от изменений для водоканалов

Согласно новациям, органы местного самоуправления будут иметь право решать проблемы, возникшие из-за отсутствия экономически обоснованного тарифа для потребителей.

Теперь местные власти будут заботиться о дальнейшей стабильной работе водоканалов и решать вопросы задолженности предприятий.

Поэтому на некоторых предприятиях предполагают, что тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения могут неизбежно пересмотреть. Теперь это является возможностью надежного обеспечения громад услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ожидается постепенное и плавное выравнивание тарифов для населения к реальной стоимости услуг. Водоканалы смогут своевременно оплачивать потребленную электроэнергию и круглосуточно обеспечивать подачу воды.

Ранее Новини.LIVE писали, что для некоторых потребителей изменились тарифы на доставку газа в апреле. По информации газоснабжающей компании, речь идет о новой стоимости распределения природного газа для небытовых потребителей, которые теперь будут платить 3,60 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС).

Также Новини.LIVE рассказывали, что, по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине будет происходить в три этапа. Электроэнергия может подорожать на 20%.