Оплата за газ по-новому: у клиентов Нафтогаза возникли проблемы

Женщина проверяет данные платежек. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (98% от общего числа абонентов) столкнулись с рядом трудностей в новом мобильном приложении "Куб" (Cube), через которое можно предоставлять показатели и рассчитываться за газ. Украинцам объяснили, куда обращаться в случае появления проблем.



Какие проблемы с расчетом за газ имеют клиенты Нафтогаза

Как отмечается в комментариях, граждане массово жалуются на работу нового приложения "Куб". Среди основных проблем, которые возникают во время операций в сервисе:

Невозможность правильно сориентироваться в функционале; Трудности с оперированием несколькими адресами; Отсутствие возможности исправить неправильные данные.

Также граждане просят вернуть чат-бот GASUA, который больше недоступен из-за введения нового приложения. Его работа была простой и понятной для передачи показателей, уверяют они.

В частности, в случае появления проблем с неправильно внесенными данными — исправить ситуацию невозможно, поскольку при обращении в Нафтогаз или в ГРМ операторы заявляют, что не имеют отношения к "Кубу".

"У "Куба" нет хозяина! Когда звонишь или в Нафтогаз, или в ГРМ, там слышишь, что они не имеют отношения к Кубу, мол, это — технология!", — говорится в сообщении одного из граждан.

Кроме того, клиенты обеспокоены вопросом безопасности стороннего приложения, которое требует отдельной установки на смартфон. Граждане взволнованы тем, что оно может получить доступ к персональной информации без согласия владельца. Объясняют тем, что любое приложение содержит встроенную утилиту для несанкционированного доступа к данным.

"Вопрос еще и в том, что это самостоятельное приложение, которое устанавливается на смартфон. И оно получает доступ к нему и неизвестно, что в него зашили, и к чему оно может получить доступ без согласия владельца, какую информацию получить и куда ее передать", — отмечается еще в одном комментарии.

Что говорят в Нафтогазе

В газоснабжающей компании отметили, что изменения с появлением нового приложения действительно могли вызвать неудобства. Однако отметили, что передача показателей через чат-бот GASUA больше недоступна, все сервисы перенесли в приложение "Куб". Там можно быстро передавать данные, оплачивать и управлять счетами в одном месте.

Также заверили, что мобильное приложение не осуществляет никакого сбора данных без согласия пользователей.

"Понимаем ваше беспокойство. Куб не осуществляет никакого сбора данных без согласия пользователя. При этом отметим, что работа с персональными данными осуществляется в соответствии с законодательством Украины и описана в условиях конфиденциальности приложения", — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили, что приложение "Куб" было разработано компанией ООО "Нафтогаз цифровые технологии". В рамках сервиса можно получить услуги от ГК "Нафтогаз Украины", а в случае временных сбоев в приложении рекомендуют решать вопросы по поставкам газа через онлайн-сервисы: личный кабинет my.gas.ua, сайт gas.ua.

Что еще нужно знать клиентам Нафтогаза

В приложении "Куб" для передачи показателей и оплаты коммунальных счетов за газ украинские домохозяйства могут более оперативно решать вопросы по газоснабжению.

Однако клиенты могут отправлять данные со счетчика и рассчитываться за газ через другие доступные варианты:

в личном кабинете в ГК "Нафтогаз Украины";

через сообщение на номер 4647;

на сайте gas.ua без регистрации;

Ранее Новини.LIVE писали, сколько будет платить за газ большинство украинцев в апреле 2026 года. Поставщики уже обнародовали тарифы на апрель, в частности 98% потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", будут платить 7,96 грн за кубометр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в марте у Нафтогаза изменились реквизиты для расчетов, поэтому некоторые клиенты произвели оплату по старым данным, что привело к путанице и проблемам. Однако в компании заверили, что средства все равно зачислятся.