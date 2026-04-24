Оплата за газ по старым реквизитам Нафтогаза: зачислят ли средства

Квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что будет в случае расчета за природный газ по старым реквизитам, которые изменились весной 2026 года. Клиентам объяснили, не возникнет ли из-за этого задолженности и уточнили, как самостоятельно проверить информацию о зачислении средств.

Поступят ли средства в случае уплаты за газ по старым реквизитам

Как объясняют в компании, оплата за голубое топливо, которая была осуществлена потребителями в феврале и марте 2026 года по предыдущим реквизитам, будет считаться зачисленной.

В целом изменения в реквизитах произошли автоматически для всех банков, которые являются партнерами компании, задержки в обновлении данных в системах возможны только в некоторых из них. Учитывая это, клиентам рекомендуют самостоятельно сверять информацию.

Клиенты могут самостоятельно проверить актуальные реквизиты на сайте Нафтогаза в разделе "Новости" и "Официальная информация", а также в бумажных квитанциях, где должны быть указаны обновленные данные.

"Средства, которые были уплачены в феврале/марте 2026 года по предыдущим реквизитам — будут зачислены. Информацию о зачислении средств вы можете посмотреть в личном кабинете, чат-боте или в приложении Куб. При осуществлении следующих платежей, пожалуйста, используйте уже новые реквизиты", — говорится в сообщении.

Как теперь нужно платить за газ в Нафтогазе

В компании отметили, что, теперь, указывая лицевой счет от ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в назначении платежа, необходимо создать новый шаблон в платежных системах и произвести оплату по таким обновленным реквизитам:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Во избежание задолженности, начисления пени и прекращения поставок голубого топлива оплачивать счета в Нафтогазе нужно до 25 числа ежемесячно. Потребителям рекомендуют переходить на цифровые квитанции в онлайн-сервисах, ведь так оплата станет удобнее и потребует меньше усилий.

Клиентам в дальнейшем доступны электронные счета для оплаты за услугу в сервисах газоснабжающей компании. Передавать данные, делать расчет, оперировать различными счетами и узнавать важную информацию можно в несколько "кликов":

в мобильном приложении "Куб";

в личном кабинете на сайте Нафтогаза.

