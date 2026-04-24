Оплата за газ по старым реквизитам Нафтогаза: зачислят ли средства

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Расчет в Нафтогазе по старым реквизитам: поступят ли средства

Расчет в Нафтогазе по старым реквизитам: поступят ли средства

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 08:50
Квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что будет в случае расчета за природный газ по старым реквизитам, которые изменились весной 2026 года. Клиентам объяснили, не возникнет ли из-за этого задолженности и уточнили, как самостоятельно проверить информацию о зачислении средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза в соцсети Facebook, информируют Новини.LIVE.

Поступят ли средства в случае уплаты за газ по старым реквизитам

Как объясняют в компании, оплата за голубое топливо, которая была осуществлена потребителями в феврале и марте 2026 года по предыдущим реквизитам, будет считаться зачисленной.

В целом изменения в реквизитах произошли автоматически для всех банков, которые являются партнерами компании, задержки в обновлении данных в системах возможны только в некоторых из них. Учитывая это, клиентам рекомендуют самостоятельно сверять информацию.

Клиенты могут самостоятельно проверить актуальные реквизиты на сайте Нафтогаза в разделе "Новости" и "Официальная информация", а также в бумажных квитанциях, где должны быть указаны обновленные данные.

Читайте также:

"Средства, которые были уплачены в феврале/марте 2026 года по предыдущим реквизитам — будут зачислены. Информацию о зачислении средств вы можете посмотреть в личном кабинете, чат-боте или в приложении Куб. При осуществлении следующих платежей, пожалуйста, используйте уже новые реквизиты", — говорится в сообщении.

Как теперь нужно платить за газ в Нафтогазе

В компании отметили, что, теперь, указывая лицевой счет от ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в назначении платежа, необходимо создать новый шаблон в платежных системах и произвести оплату по таким обновленным реквизитам:

  • ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
  • ЕГРПОУ 40121452;
  • Р/р UA723204780000026006000255925;
  • МФО 320478;
  • АБ "Укргазбанк".

Во избежание задолженности, начисления пени и прекращения поставок голубого топлива оплачивать счета в Нафтогазе нужно до 25 числа ежемесячно. Потребителям рекомендуют переходить на цифровые квитанции в онлайн-сервисах, ведь так оплата станет удобнее и потребует меньше усилий.

Клиентам в дальнейшем доступны электронные счета для оплаты за услугу в сервисах газоснабжающей компании. Передавать данные, делать расчет, оперировать различными счетами и узнавать важную информацию можно в несколько "кликов":

  • в мобильном приложении "Куб";
  • в личном кабинете на сайте Нафтогаза.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кого из украинцев освободили от уплаты части коммунальных услуг. Новые правила предусматривают, что в двух случаях суммы в платежках обнулят на весь период военного положения и еще один год после завершения.

Еще Новини.LIVE писали, что для отдельных категорий потребителей повысят стоимость электрической энергии с 1 мая. Изменения ожидаются для тех, кто отапливает жилье электричеством. Действие льготного тарифа завершится 30 апреля, после чего цены в 2,64 грн за кВт-ч больше не будет.

коммунальные услуги деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации