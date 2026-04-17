Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Платежки за газ в Украине: что изменится с 1 октября

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 08:50
Требования к квитанциям за природный газ в Украине изменятся: когда и почему
Платежки за коммуналку возле газовой конфорки. Фото: Новини.LIVE

В Украине обновят требования к квитанциям за распределение природного газа для бытовых потребителей в рамках имплементации положения европейской Директивы по стандартам платежной информации в газовом секторе. Соответствующие изменения призваны повысить прозрачность, понятность и информативность счетов.

О том, что именно и когда изменится, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как изменятся требования к квитанциям за газ в Украине

Соответствующие изменения в требованиях к платежкам за распределение природного газа для бытовых потребителей в Кодексе газораспределительных систем утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно принятому постановлению №541, предусматривается повышение прозрачности, понятности газовых счетов. Оно призвано повысить уровень осведомленности потребителей.

Документ предусматривает:

  1. Соблюдение четкого перечня информации, которая обязательно должна быть в квитанциях в рамках законодательства и норм Евросоюза;
  2. Утверждение единого шаблона/формы счета;
  3. Возможность получать счет за поставку голубого топлива вместе со счетом за доставку в едином документе;
  4. Указание актуальной информации, которую будет определять НКРЭКУ;
  5. Право клиента самостоятельно выбирать формат счета (бумажный/электронный).

В Нацкомиссии отметили, что изменения соответствуют требованиям закона "О рынке природного газа" и призваны имплементировать положения европейской Директивы по стандартам платежной информации в газовой отрасли.

газ
Требования к платежкам. Источник: НКРЭКУ

Соответствующее постановление должно вступить в силу 1 октября 2026 года. За это время операторы газораспределительных сетей обязаны адаптировать счета к обновленным требованиям.

газ
Шаблон платежки. Источник: НКРЭКУ

Что будет с тарифами на природный газ

По состоянию на апрель 2026 года на рынке работает восемь компаний, четыре из которых имеют исключительно годовые тарифы, а остальные — как годовые, так и месячные. Газопоставщики уже обнародовали цены на ресурс для населения.

Тарифы на год остаются в дальнейшем стабильными, а месячные выросли на 6 грн против марта. Если годовые предложения находятся в пределах от 7,96 до 9,99 грн за куб. м, то месячные значительно выше. Цены стартуют с 8,46 и достигают 31,99 грн за куб. м.

В основном большинство домохозяйств пользуются годовыми тарифами. Также около 98% потребителей (более 12 млн домохозяйств) обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф не изменился за время войны и составляет 7,96 грн за куб. м. Он будет актуальным как минимум до 30 апреля текущего года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ПФУ объяснили, когда граждане могут получить недополученные субсидии или льготы на оплату коммунальных услуг. В ряде случаев право на деньги должно перейти членам домохозяйства.

Еще Новини.LIVE писали, что в Украине могут повысить тариф на электроэнергию. Если в апреле и мае изменений в ситуации с ценами не ожидается, то с лета тарифы могут пересмотреть. Некоторые эксперты допускают возможное повышение тарифа на около 25% с июня.

коммунальные услуги газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации