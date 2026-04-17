Требования к квитанциям за природный газ в Украине изменятся: когда и почему

Платежки за коммуналку возле газовой конфорки. Фото: Новини.LIVE

В Украине обновят требования к квитанциям за распределение природного газа для бытовых потребителей в рамках имплементации положения европейской Директивы по стандартам платежной информации в газовом секторе. Соответствующие изменения призваны повысить прозрачность, понятность и информативность счетов.

Как изменятся требования к квитанциям за газ в Украине

Соответствующие изменения в требованиях к платежкам за распределение природного газа для бытовых потребителей в Кодексе газораспределительных систем утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно принятому постановлению №541, предусматривается повышение прозрачности, понятности газовых счетов. Оно призвано повысить уровень осведомленности потребителей.

Документ предусматривает:

Соблюдение четкого перечня информации, которая обязательно должна быть в квитанциях в рамках законодательства и норм Евросоюза; Утверждение единого шаблона/формы счета; Возможность получать счет за поставку голубого топлива вместе со счетом за доставку в едином документе; Указание актуальной информации, которую будет определять НКРЭКУ; Право клиента самостоятельно выбирать формат счета (бумажный/электронный).

В Нацкомиссии отметили, что изменения соответствуют требованиям закона "О рынке природного газа" и призваны имплементировать положения европейской Директивы по стандартам платежной информации в газовой отрасли.

Требования к платежкам. Источник: НКРЭКУ

Соответствующее постановление должно вступить в силу 1 октября 2026 года. За это время операторы газораспределительных сетей обязаны адаптировать счета к обновленным требованиям.

Шаблон платежки. Источник: НКРЭКУ

Что будет с тарифами на природный газ

По состоянию на апрель 2026 года на рынке работает восемь компаний, четыре из которых имеют исключительно годовые тарифы, а остальные — как годовые, так и месячные. Газопоставщики уже обнародовали цены на ресурс для населения.

Тарифы на год остаются в дальнейшем стабильными, а месячные выросли на 6 грн против марта. Если годовые предложения находятся в пределах от 7,96 до 9,99 грн за куб. м, то месячные значительно выше. Цены стартуют с 8,46 и достигают 31,99 грн за куб. м.

В основном большинство домохозяйств пользуются годовыми тарифами. Также около 98% потребителей (более 12 млн домохозяйств) обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф не изменился за время войны и составляет 7,96 грн за куб. м. Он будет актуальным как минимум до 30 апреля текущего года.

