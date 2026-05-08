Главная Финансы В Газсети предупредили, за что грозят штрафы в 2026 году

В Газсети предупредили, за что грозят штрафы в 2026 году

Дата публикации 8 мая 2026 08:50
В Газсети назвали причины, по которым штрафуют украинцев в 2026 году
Работник газовой сферы, деньги. Фото: Газсети, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

ООО "Газораспределительные сети Украины", что является составляющей Группы Нафтогаз, назвал причины, по которым могут оштрафовать клиентов в 2026 году. Соответствующие санкции применяют в случае неправильного обращения с приборами и других нарушений.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы одного из филиалов "Газсети".

За что оператор ГРМ может оштрафовать украинцев в 2026 году

Как отметили в Сумском филиале "Газсети", операторы газораспределительной системы (ГРМ) осуществляют распределение (доставку) газа потребителям, выполняют техническое обслуживание сетей, ведут учет показателей счетчиков и устраняют аварии. Однако клиенты в свою очередь должны соблюдать правила сотрудничества, ведь их нарушение может привести к применению штрафных санкций.

Среди основных причин угрозы штрафов, в частности, самовольное вмешательство в работу газовых приборов или трубопроводы. А именно:

  1. Врезка в трубопровод — речь идет о наличии несанкционированного газопровода, который был тайно проведен физлицом, которое является несанкционированным потребителем (домохозяйством, которое официально не подключено к газопроводу).
  2. Вмешательство в работу счетчика — тайное влияние на корректное функционирование прибора учета (применение магнитов в счетчиках, повреждение пломб на приборе и т.д.).
  3. Установка дополнительных несанкционированных приборов — когда у владельцев нет в доме счетчика газа, платят за доставку по нормам потребления и без уведомления ГРМ самостоятельно установили дополнительные газовые приборы (как пример — еще одна газовая плита).
  4. Превышение мощности приборов — когда клиент несанкционированно заменил в доме газовый котел на более мощный или установил любую другую газовую технику, из-за чего превысил диапазон вычисления счетчика газа.
  5. Несанкционированное возобновление потребления газа — когда клиент самостоятельно сорвал пломбу, установленную ГРМ, или продолжил использовать газ после официального расторжения соглашения о доставке.
  6. Увеличение отапливаемой площади — если в домохозяйстве нет счетчика, то начисления происходят по нормам потребления, однако клиенты увеличили отапливаемую площадь/количество зарегистрированных в доме лиц.
  7. Неисправный счетчик — если хозяин знал о том, что газовый счетчик сломался, однако своевременно не сообщил об этом Оператору ГРМ.

Оплата за распределение газа во время войны

По данным "Газсети", в 2026 году за распределение газа должны платить все домохозяйства, которые подключены к газовой сети. При этом неважно — происходит пользование топливом или нет.

Информация о том, что в случае неуплаты накопленный долг может со временем "исчезнуть" или "заморозиться" — не соответствует действительности. В компании объясняют, что задолженность не отменяется и со временем может наступить юридическая ответственность.

Оплата за доставку газа не начисляется только в двух случаях:

  • если было повреждено жилье из-за обстрелов/аварии;
  • клиент сам расторг договор о распределении природного газа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, поступят ли средства, если было оплачено за газ по старым реквизитам. В компании объяснили, что оплата, осуществленная в феврале-марте по предыдущим реквизитам, зачтется. Однако в дальнейшем клиентам рекомендуют самостоятельно сверять данные.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто должен переоформить лицевой счет в Нафтогазе. Персональный номер закреплен за каждым из клиентов, где содержатся все необходимые данные о потребителе, позволяющие идентифицировать в системе.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
