В Газсети назвали причины, по которым штрафуют украинцев в 2026 году

ООО "Газораспределительные сети Украины", что является составляющей Группы Нафтогаз, назвал причины, по которым могут оштрафовать клиентов в 2026 году. Соответствующие санкции применяют в случае неправильного обращения с приборами и других нарушений.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы одного из филиалов "Газсети".

За что оператор ГРМ может оштрафовать украинцев в 2026 году

Как отметили в Сумском филиале "Газсети", операторы газораспределительной системы (ГРМ) осуществляют распределение (доставку) газа потребителям, выполняют техническое обслуживание сетей, ведут учет показателей счетчиков и устраняют аварии. Однако клиенты в свою очередь должны соблюдать правила сотрудничества, ведь их нарушение может привести к применению штрафных санкций.

Среди основных причин угрозы штрафов, в частности, самовольное вмешательство в работу газовых приборов или трубопроводы. А именно:

Врезка в трубопровод — речь идет о наличии несанкционированного газопровода, который был тайно проведен физлицом, которое является несанкционированным потребителем (домохозяйством, которое официально не подключено к газопроводу). Вмешательство в работу счетчика — тайное влияние на корректное функционирование прибора учета (применение магнитов в счетчиках, повреждение пломб на приборе и т.д.). Установка дополнительных несанкционированных приборов — когда у владельцев нет в доме счетчика газа, платят за доставку по нормам потребления и без уведомления ГРМ самостоятельно установили дополнительные газовые приборы (как пример — еще одна газовая плита). Превышение мощности приборов — когда клиент несанкционированно заменил в доме газовый котел на более мощный или установил любую другую газовую технику, из-за чего превысил диапазон вычисления счетчика газа. Несанкционированное возобновление потребления газа — когда клиент самостоятельно сорвал пломбу, установленную ГРМ, или продолжил использовать газ после официального расторжения соглашения о доставке. Увеличение отапливаемой площади — если в домохозяйстве нет счетчика, то начисления происходят по нормам потребления, однако клиенты увеличили отапливаемую площадь/количество зарегистрированных в доме лиц. Неисправный счетчик — если хозяин знал о том, что газовый счетчик сломался, однако своевременно не сообщил об этом Оператору ГРМ.

Оплата за распределение газа во время войны

По данным "Газсети", в 2026 году за распределение газа должны платить все домохозяйства, которые подключены к газовой сети. При этом неважно — происходит пользование топливом или нет.

Информация о том, что в случае неуплаты накопленный долг может со временем "исчезнуть" или "заморозиться" — не соответствует действительности. В компании объясняют, что задолженность не отменяется и со временем может наступить юридическая ответственность.

Оплата за доставку газа не начисляется только в двух случаях:

если было повреждено жилье из-за обстрелов/аварии;

клиент сам расторг договор о распределении природного газа.

