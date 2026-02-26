Льготы на услуги ЖКХ весной — кто сможет платить меньше на 50% в марте

Видео
Льготы на коммунальные услуги — кто получит скидку в 50% в марте

26 февраля 2026
Нормы украинского законодательства предусматривают предоставление отдельным социальным группам населения права на льготы на оплату коммунальных услуг. В частности, некоторые категории граждан могут получить 50% скидку в марте 2026 года.

О том, кто и как может платить меньше, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому гарантируют коммунальные льготы в 50%

В марте существенную скидку в оплате коммунальных услуг смогут получить многодетные семьи при соблюдении социально-экономических условий. В частности, право на льготу предоставят тем, у кого среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышал размер дохода, предусматривающий право на получение льгот. Речь идет о налоговой социальной льготе, равной 4,66 тыс. грн в 2026 году.

Такие семьи получат 50% скидки на:

  1. Расчет за жилье в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в помещении (доме), и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью);
  2. Жилищно-коммунальные услуги (газ, электричество, водоснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа на бытовые нужды (по нормам, определенным законодательством);
  3. Стоимость твердого/жидкого печного бытового топлива (если в доме нет центрального, газового и электроотопления).

При условии, что многодетная семья впервые получила такое удостоверение, для получения скидки требуется внесение данных в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Правила оформления льготы и необходимые документы

Для того, чтобы воспользоваться многодетной семье скидкой на вышеуказанные услуги, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда и написать соответствующее заявление.

В случае оформления льготы на твердое топливо и сжиженный газ, нужна будет справка о наличии в жилье печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.

Документы можно подавать одним из следующих вариантов:

  • дистанционно — через портал е-услуг ПФУ/приложение "Пенсионный фонд".
  • лично — через сервисный центр ПФУ, центр предоставления админуслуг (ЦПАУ).
  • по почте — на физический и электронный адрес органа Пенсионного фонда.

Многодетные семьи, которые не проживают по адресу регистрации, должны приложить документ с подтверждением фактического места жительства (в частности, справку о статусе ВПЛ, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства).

Что еще стоит знать о льготах на коммуналку весной

Поскольку в 2026 году право на льготы на коммунальные услуги предоставляется при условии наличия определенного уровня дохода, многие льготники могут потерять право на помощь из-за индексации пенсий.

Осовременивание пенсионных выплат с 1 марта ожидается на уровне 12%. В случае превышения предельного уровня дохода в 4,66 тыс. грн на одного человека некоторым грозит потеря права на скидку.

Такую сумму будут рассчитывать на одного человека в домохозяйстве за последние шесть месяцев.

Ранее мы рассказывали, кому из украинцев в 2026 году отменят плату за коммунальные услуги. Не платить за управление домом могут некоторые владельцы жилья.

Еще сообщалось, сколько будет стоить электрическая энергия весной 2026 года. В частности, в марте еще сохранится льготный тариф на объем потребления до 2000 кВт-ч.

