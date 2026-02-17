Цены на электроэнергию для населения в мае — планируют ли повышение

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве энергетики допускают, что повышения тарифов на электрическую энергию после завершения отопительного сезона не будет. В частности, цены для населения в мае 2026 года могут оставить неизменными.

Об этом сообщил нардеп Алексей Кучеренко ("Батькивщина") по результатам заседания профильного комитета парламента, информируют Новини.LIVE.

Цены на электроэнергию для населения в мае

Кучеренко, который является первым заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отметил, что на заседании прозвучало утверждение о нецелесообразности повышения цен в мае.

Он отметил, что это подчеркнул первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Заседание Комитета по энергетике и ЖКУ. Первый вице-премьер Денис Шмыгаль: "Цены для населения в мае поднимать не планируем. Точка", — процитировал он министра.

Прогнозы по тарифам от Нацбанка

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) предполагал возможное повышение тарифов на электрическую энергию после завершения отопительного сезона.

В очередном отчете говорилось о необходимости пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за необходимости восстановления объектов энергоинфраструктуры и поддержания устойчивости энергосистемы. Усиливают в этом потребность новые масштабные повреждения объектов генерации, распределения электроэнергии и газодобычи.

В НБУ отмечали, что после текущего отопительного сезона по этим причинам возможно повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

Также Нацбанке допускали внесение изменений и в другие тарифы, кроме электроэнергии. Речь идет о тех, на которые сейчас распространяется мораторий. Объясняли это необходимостью достижения рыночно обоснованного уровня.

Стоимость электроэнергии в марте

В марте 2026 года базовый тариф на электроэнергию составит 4,32 грн за 1 кВт-ч. Его применяют для всех основных категорий бытовых потребителей, согласно постановлению правительства №632 от 31 мая 2024 года.

В то же время, многозонные счетчики позволяют оплачивать электроэнергию в зависимости от периода ее использования.

Для двухзонного счетчика с тарифом день/ночь:

в дневной период (7:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч.

в ночной период (23:00-7:00) — 2,16 грн/кВт-ч.

Для трехзонного счетчика с тарифом

для пиковых часов (8:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-ч.

для полупиковых периодов (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч.

для ночных часов (23:00-7:00) — 1,73 грн/кВт-ч.

Для домохозяйств, которые используют электроотопление, тариф привязан к сезону и объемам потребления:

В период с 1 июня по 30 сентября: независимо от количества потребленного электричества — 4,32 грн/кВт-ч. В период с 1 октября по 30 апреля:

до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн/кВт-ч;

более 2000 кВт-ч в месяц — 4,32 грн/кВт-ч.

Ранее мы писали, что в 2026 году право на льготы на оплату коммунуслуг предоставляется только тем семьям, у которых доход не превышает определенный лимит. В ПФУ объяснили, кто может получить скидки и при каких обстоятельствах можно потерять.

Также мы сообщали, как можно оформить 50% скидку на электричество до конца отопительного периода. Речь идет о предоставлении льгот одной категории граждан.