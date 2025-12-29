Нафтогаз дал важную информацию по лицевым счетам — что необходимо сделать

Лицевые счета клиентов Нафтогаза — что необходимо сделать
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" должны пройти процедуру по актуализации данных, что является необходимым условием для качественного обслуживания. Украинцам объяснили, когда и как необходимо обновить информацию.
Когда необходима актуализация данных клиентов Нафтогаза
Как отмечают в газоснабжающей компании, актуализация позволяет гарантировать точность предоставляемой информации в системе "Нафтогаза", что в свою очередь повышает уровень обслуживания клиентов и эффективность коммуникации.
Точность предоставленной персональной информации влияет на корректность начислений, своевременное информирование об оплате и важные сообщения о лицевых счетах.
Компания нуждается в достоверных данных для:
- Обеспечения корректности начислений за потребленный природный газ и избежания ошибок в счетах;
- Своевременности получения важных сообщений, в частности, по изменению тарифов, состояния счета или наличия долгов;
- Пользования в круглосуточном режиме доступом к электронным сервисам для получения онлайн-услуг.
- Избежания риска использования данных другими лицами, в частности для несанкционированных операций по лицевым счетам.
- Обеспечения надлежащего обслуживания в случае изменения условий поставки, в частности если гражданин стал клиентом Нафтогаза, как поставщика последней надежды.
"Изменение фамилии, контактного номера, электронного адреса, паспорта или смена собственника жилья является основанием для обновления данных в системе. Актуализировать информацию можно онлайн", — говорится в сообщении.
Как актуализировать данные лицевого счета онлайн
Граждане должны пройти три этапа актуализации данных лицевого счета:
- идентификацию по номеру лицевого счета и первых трех букв фамилии;
- верификацию через СМС-код/звонок;
- подачу заявления — через Дію, ID.GOV.UA или самостоятельно на сайте.
После того, как будет сформировано заявление, его необходимо будет подписать через "Дія.Підпис", КЭП или собственноручно, а также загрузить фотографии или скан-копии документов (форматы PDF, JPG, PNG).
Нужно подготовить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие изменения (свидетельство о том, что была изменена фамилия, документ на право собственности, последний счет за газ).
При необходимости изменения владельца лицевого счета и при наличии совладельцев жилья нужно подать письменное согласие от каждого из них.
Актуализировать личную информацию можно на портале gas.ua в разделе "Актуализация данных".
