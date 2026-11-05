Пенсионерам начнут доплачивать 2 595 грн: что нужно сделать
В ноябре 2026 года отдельная категория граждан получит в дополнение к основному размеру пенсии 2 595 грн. Речь идет о ежемесячной доплате, равной прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, пенсионерам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и постоянно проживающим в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.
Об условиях предоставления соответствующей поддержки сообщают Новини.LIVE.
Кто имеет право на пенсионную доплату в размере 2 595 грн
Право на ежемесячную дополнительную выплату для неработающих пенсионеров предоставляется при наличии статуса "пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС". Соответствующий вопрос регулирует статья 39 закона № 796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".
Государство гарантирует такую финансовую помощь тем, кто постоянно проживал по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года на территории населенных пунктов, относящихся:
- к зоне безусловного (обязательного) отселения;
- зоне гарантированного добровольного отселения.
Кто может обратиться за оформлением доплаты
Кабинет министров продлил действие экспериментального проекта по внесению в реестр территориальной громады данных о периодах и адресах проживания лиц со статусом пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС до 31 декабря. Речь идет о механизме, позволяющем устанавливать факт проживания через временные комиссии при областных военных администрациях, даже если отсутствуют документы в госреестрах — на основании других доказательств.
Правительство продлило его действие, чтобы граждане могли подтвердить соответствующее право и получить положенные пенсионные выплаты.
В случае обращения во временную комиссию при областной военной администрации по месту, где человек фактически проживал в указанный период, она рассмотрит совокупность имеющихся доказательств и может принять решение о внесении информации в реестр территориальной громады. На основании таких действий Пенсионный фонд назначит доплаты.
По состоянию на ноябрь 2026 года временные комиссии по установлению сведений о месте проживания функционируют при областных военных администрациях в восьми областях:
- Волынской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской.
Как определяется размер чернобыльской надбавки
Правила, касающиеся размера чернобыльских надбавок к пенсиям, прописаны в законе № 4695-IX "О Государственном бюджете на 2026 год".
Согласно ему, в 2026 году сумма доплаты выросла до 2 595 грн, поскольку этот показатель соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия), который был пересмотрен в начале года.
Сумма доплаты может измениться со следующего года, ведь в проекте бюджета правительство заложило более высокий уровень прожиточного минимума.
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