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Главная Финансы Пенсионерам начнут доплачивать 2 595 грн: что нужно сделать

Пенсионерам начнут доплачивать 2 595 грн: что нужно сделать

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5 ноября 2026 06:10
Пенсии вырастут: кто имеет право на доплату в размере 2 595 грн в ноябре Freepik
Пожилые женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года отдельная категория граждан получит в дополнение к основному размеру пенсии 2 595 грн. Речь идет о ежемесячной доплате, равной прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, пенсионерам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и постоянно проживающим в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.

Об условиях предоставления соответствующей поддержки сообщают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на пенсионную доплату в размере 2 595 грн

Право на ежемесячную дополнительную выплату для неработающих пенсионеров предоставляется при наличии статуса "пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС". Соответствующий вопрос регулирует статья 39 закона № 796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Государство гарантирует такую финансовую помощь тем, кто постоянно проживал по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года на территории населенных пунктов, относящихся:

  • к зоне безусловного (обязательного) отселения;
  • зоне гарантированного добровольного отселения.

Кто может обратиться за оформлением доплаты

Кабинет министров продлил действие экспериментального проекта по внесению в реестр территориальной громады данных о периодах и адресах проживания лиц со статусом пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС до 31 декабря. Речь идет о механизме, позволяющем устанавливать факт проживания через временные комиссии при областных военных администрациях, даже если отсутствуют документы в госреестрах — на основании других доказательств.

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Правительство продлило его действие, чтобы граждане могли подтвердить соответствующее право и получить положенные пенсионные выплаты.

В случае обращения во временную комиссию при областной военной администрации по месту, где человек фактически проживал в указанный период, она рассмотрит совокупность имеющихся доказательств и может принять решение о внесении информации в реестр территориальной громады. На основании таких действий Пенсионный фонд назначит доплаты.

По состоянию на ноябрь 2026 года временные комиссии по установлению сведений о месте проживания функционируют при областных военных администрациях в восьми областях:

  • Волынской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Черкасской;
  • Черновицкой;
  • Черниговской.

Как определяется размер чернобыльской надбавки

Правила, касающиеся размера чернобыльских надбавок к пенсиям, прописаны в законе № 4695-IX "О Государственном бюджете на 2026 год".

Согласно ему, в 2026 году сумма доплаты выросла до 2 595 грн, поскольку этот показатель соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия), который был пересмотрен в начале года.

Сумма доплаты может измениться со следующего года, ведь в проекте бюджета правительство заложило более высокий уровень прожиточного минимума.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев с низкими пенсиями в ноябре 2026 года начнет получать дополнительные компенсационные выплаты. Речь идет о начислении гражданам солидного возраста трех видов доплат. Для этого необходимо соблюсти несколько условий, в частности, размер получаемой пенсии, который не должен превышать около 10 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто из пожилых граждан должен пройти идентификацию до конца 2026 года. В частности, такая процедура доступна дистанционно на портале ПФУ через "Дія.Підпис". Тем, кто должен соблюсти этот механизм, будет отправлено соответствующее уведомление. Его можно будет проверить в приложении или на сайте Пенсионного фонда.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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