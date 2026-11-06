Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года некоторые пожилые граждане, продолжающие работать, могут обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для осуществления индивидуального перерасчета выплат. Речь идет о праве на пересмотр сумм, которое может возникнуть после накопления 24 месяцев страхового стажа со времени назначения или предыдущего перерасчета пенсионных выплат.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

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Кому из работающих пенсионеров повысят выплаты в ноябре

В последний месяц осени общего перерасчета пенсий для всех пенсионеров в Украине, которые продолжают работать, не предусмотрено. Пересмотр выплат для такой категории граждан происходит ежегодно в автоматическом режиме с 1 апреля.

Однако работающие пенсионеры, которые не приобрели право на апрельский перерасчет по состоянию на 1 марта, но которое возникло позже, могут не ждать следующего года. Такие граждане имеют право отдельно обратиться в Пенсионный фонд для осуществления индивидуального перерасчета.

Порядок расчета нового размера выплат закреплен в статье 42 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и отдельном постановлении № 10-1 правления ПФУ.

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Какие правила действуют при перерасчете

Согласно нормам законодательства, если по состоянию на начало марта гражданин не подпадал под условия автоматического перерасчета, однако получил такую возможность позже, то ему могут отдельно пересмотреть выплату.

Речь идет о соблюдении следующих условий: с момента назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло 24 месяца и за это время был приобретен дополнительный страховой стаж.

В случае, если после назначения или предыдущего пересмотра суммы пенсии гражданин приобрел менее 24 месяцев стажа, то новый перерасчет станет возможен не ранее чем через два года после предыдущего перерасчета.

Учитывая это, ноябрь сам по себе не будет основанием для увеличения суммы пенсионной выплаты, ведь решающим фактором здесь является дата предыдущего назначения/перерасчета и стаж, полученный после этого.

Как будет учтен стаж и заработная плата

По информации ПФУ, если после назначения или предыдущего перерасчета выплаты гражданин приобрел не менее 24 месяцев стажа, то пенсию пересчитают с учетом дополнительно приобретенного стажа.

В частности, фонд по желанию пенсионера при перерасчете может учесть и заработную плату за периоды стажа. При таких условиях будет применяться показатель средней зарплаты, который учитывался при назначении/предыдущем перерасчете пенсионных выплат. Такая возможность будет актуальна в том случае, если она более выгодна для пенсионера.

В случае, если после предыдущего пересмотра пенсионер приобрел менее 24 месяцев стажа и прошло два года, то пенсию пересчитают только на основе дополнительных лет стажа. Заработная плата, на основе которой пенсия была рассчитана ранее, при таком варианте не изменится.

С какой даты ожидать перерасчета пенсии

Как пояснили в Пенсионном фонде, если право возникло после автоматического весеннего перерасчета, то пенсионер должен подать отдельное заявление и необходимые документы. Согласно правилам:

Если заявление поступит до 15 числа включительно — пересмотр произойдет с первого числа месяца обращения. Если заявление подадут после 15 числа — выплату пересчитают с первого числа следующего месяца.

В то же время, если человек не обратится в Пенсионный фонд, то ежегодный автоматический перерасчет состоится весной следующего года.

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