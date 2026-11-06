Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

До 31 декабря 2026 года государственное финучреждение "Ощадбанк" гарантирует начисление кэшбэка за оплату популярных сервисов. Предусматривается возврат средств за каждую покупку, произведенную в соответствии с акционными условиями. Самый большой кэшбэк предназначен для активированных карт World Elite международной платежной системы Mastercard.

О том, при каких условиях клиенты могут получить скидки от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому Ощадбанк гарантирует кэшбэк до 40%

Согласно официальным правилам программы, речь идет о реализации совместной акционной кэшбэк-программы Ощадбанка и Mastercard.

В ее рамках предполагается возврат средств за оплату подписок Netflix, YouTube, ChatGPT на официальных веб-сайтах и в официальных мобильных приложениях:

40% — от суммы финансовой операции для карт Mastercard World Elite;

20% — от суммы операции для других видов карт.

"Ежемесячно платите за любимые сериалы, музыку без рекламы или общения с искусственным интеллектом? Теперь часть этих расходов можно вернуть себе. Оплачивайте подписки картой Mastercard® от Ощадбанка — и получайте до 40% кэшбэка. Зарегистрируйте карту — и ждите кэшбэк", — сообщили в банке.

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Как присоединиться к кэшбэк-программе Ощадбанка

Для того чтобы принять участие в программе, клиентам достаточно один раз зарегистрировать карту Mastercard, заполнив все обязательные поля и подтвердив ознакомление с правилами. После этого все расчеты, произведенные картой в течение периода действия акции, будут привлечены к начислению кэшбэка.

К участию допускают исключительно дееспособных физических лиц в возрасте от 18 лет, которые являются налоговыми резидентами Украины, имеют действительную и активированную карту Mastercard от Ощада.

Регистрация доступна на странице акции Ощадбанка. Рекомендуют вносить данные только гривневых карт.

Воспользоваться предложением можно следующим образом:

Необходимо добавить карту, по которой клиент хочет получить кэшбэк; Ввести регистрационный номер учетной карты налогоплательщика; Указать имя и фамилию; Добавить электронный адрес; Подтвердить ознакомление с условиями акции.

После обработки соответствующей трансакции следует ожидать зачисления кэшбэка. Выплата может продолжаться до десяти рабочих дней и будет зависеть от внутренних процедур банка-эмитента карты.

Акция продлится до 31 декабря 2026 года включительно, в то же время в банке предупредили, что дедлайн может наступить раньше, если иссякнет бюджет акции.

Важные нюансы акционной программы

В банке обращают внимание на то, что из суммы начисленного кэшбэка предусматривается удержание налогов в соответствии с нормами украинского законодательства (18% НДФЛ + 5% военный сбор), поэтому на карту зачислят меньшую сумму.

Если клиент зарегистрирует в акции валютную карту и совершит ею платеж, однако не получит кэшбэк, рекомендуют обратиться в контакт-центр Mastercard за номером 0800 30 19 72.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что в Ощадбанке объяснили, будут ли функциональные старые платежные карты, если срок действия истечет в ноябре. В банке рекомендуют уточнять соответствующую информацию у оператора контакт-центра. Там предоставили телефонные номера для совершения звонков как из-за границы, так и по Украине.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в Ощадбанке можно оформить денежную помощь в размере 7 000 грн. Ежемесячные выплаты доступны в рамках государственной программы по поддержке отцовства. Речь идет о предоставлении выплат по уходу за детьми до года. Для этого следует обратиться в ПФУ для уточнения данных и в Ощадбанк для открытия карты.