Поздний выход на заслуженный отдых: есть ли выгоды для пенсии

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) подробно объяснили, как влияет на сумму выплаты на заслуженном отдыхе более поздний выход на пенсию. Нормы законодательства наделяют правом граждан не только самостоятельно решать, когда целесообразно завершить трудовую деятельность, но и на начисление за это доплат.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы ПФУ.

При каких условиях украинцы могут выходить на пенсию

Как пояснили в Пенсионном фонде, граждане могут выходить на пенсию по возрасту в зависимости от приобретенного объема страхового стажа, достигнув 60, 63 или 65 лет.

В 2026 году оформить пенсионные выплаты по возрасту могут украинцы в случае:

Достижения 60-летнего возраста — со страховым стажем в 33 года; Достижения 63-летнего возраста — со стажем от 23 лет; Достижения 65-летнего возраста — со страховым стажем 15 лет.

В ПФУ отмечают, что каждый гражданин может отложить время выхода на заслуженный отдых, что будет гарантировать в будущем большую сумму выплаты.

Власти заложили в пенсионное законодательство нормы, призванные поощрять граждан сохранять трудовую деятельность дольше. Тем, кто получил право на пенсию по возрасту по закону №1058-IV, однако, достигнув 60-летия изъявил желание работать дальше без выплат от ПФУ, пенсию по возрасту в итоге назначат на основе приобретенного стажа на дату обращения за оформлением пенсии.

Как изменится размер пенсии, если оформить позже

В случае назначения пенсии с отсрочкой базовый размер пенсии вырастет следующим образом:

по 0,5% принесет каждый полный месяц стажа с месяца, следующего за месяцем, когда человек достиг пенсионного возраста, при условии отсрочки выхода на пенсию до 60 месяцев;

по 0,75 даст каждый полный месяц страхового стажа с месяца, следующего за месяцем наступления пенсионного возраста при условии отсрочки выхода на пенсию более чем 60 месяцев.

Для расчета выплаты будут принимать во внимание только полные месяцы работы: тогда как неполные месяцы стажа просто не засчитают.

Украинцы, желающие отложить оформление пенсии, должны обратиться в ПФУ до достижения пенсионного возраста:

если гражданин не предоставит такого уведомления и в Реестре застрахованных лиц будут содержаться данные обо всем стаже через оцифрованную трудовую книжку, пенсия будет назначена автоматически со следующего дня после наступления пенсионного возраста;

если человек продолжит работать и не обратится с заявлением в ПФУ о назначении пенсии, а трудовая будет неоцифрованной, то ПФУ расценит это как желание гражданина выйти на пенсию позже.

