Пенсии в Украине: какие нужны документы для доплаты в 2 595 грн

В 2026 году отдельным категориям украинских пенсионеров государство начисляет дополнительные выплаты, составляющие почти 2 600 грн. Для получения права на начисление такой выплаты необходимо иметь одну важную справку.

Кто имеет право на доплаты к пенсии в почти 2 600 грн

Согласно нормам закона "О Государственном бюджете на 2026 год", нетрудоустроенным пенсионерам-чернобыльцам, которые жили в зонах обязательного и добровольного отселения в течение 1986-1993 годов, предусмотрена выплата в 2 595 грн.

Правила закона "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", предусматривают три зоны:

Первая зона — это зона отчуждения, откуда была осуществлена эвакуация граждан сразу после аварии.

Вторая зона — зона обязательного безусловного отселения, территории, подвергшиеся существенному загрязнению и оттуда отселили граждан в обязательном порядке.

Третья зона — зона гарантированного добровольного отселения.

Доплата для неработающих людей, проживающих в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения устанавливают при условии, что они жили в соответствующих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на время аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993-го.

В то же время дополнительные средства не предназначены для лиц, которые выехали их зоны отселения или изменили адрес проживания.

Проверки граждан в праве на доплаты

Закон о Госбюджете предусматривает обновленные критерии для начисления доплаты для неработающих пенсионеров, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В частности, право на продолжение выплаты в размере 2 595 грн будут проверять органы Пенсионного фонда. Важно предоставить:

чернобыльское удостоверение третьей категории;

подтверждение периода проживания в зоне ЧАЭС по состоянию на 26 апреля 1986-го или во время с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993-го и постоянного проживания после января 1993-го.

Для установления доплаты специалисты ПФУ будут сверять сведения о постоянном проживании граждан в зоне безусловного (обязательного) отселения, а также в зоне гарантированного добровольного отселения с данными из Единого государственного демографического реестра и других реестров.

