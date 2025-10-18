Ощадбанк позволяет отказаться от одной из платных услуг — что стоит знать

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" могут не платить за некоторые услуги, подключенные по умолчанию. Если знать определенные тарифные правила, то можно существенно сэкономить, отказавшись от них.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в Facebook.

Реклама

Читайте также:

За что могут не платить клиенты Ощадбанка

Одной из необязательных услуг для клиентов Ощадбанка считается сервис смс-банкинга. Тогда как не все граждане могут знать о существовании бесплатной альтернативы.

По информации представителя Ощадбанка, тарифной политикой финучреждения предусмотрено ежемесячное взимание средств за смс-информирование клиентов. Речь идет об отправке сообщений на телефонный номер о самых разнообразных финансовых операциях по счетам.

Те клиенты банковского учреждения, которые не желают переплачивать, могут воспользоваться другими способами получения сообщений.

В банке рекомендовали обратить внимание на имеющиеся варианты альтернативного информирования, за которые комиссия не предусмотрена. Речь идет о переходе на:

пуш-сообщения в чат-ботах финучреждения (Telegram, Viber);

сообщения на электронную почту клиента.

В финучреждении отметили, что отключение смс-банкинга можно осуществить, обратившись в любое отделение Ощадбанка и написав заявление.

Что стоит знать об смс-оповещениях

Смс-оповещение, подключенное по умолчанию, позволяет легко быть в курсе всех операций по карточному счету в Ощадбанке. Клиентам приходят уведомления в случае:

расчета в торговых сетях;

оплаты товаров и услуг через Интернет;

снятия наличных в банкоматах/терминалах;

списания различных комиссий.

Также владельцы карт будут оповещены обо всех других важных действиях. А именно:

когда заблокирована карта;

в случае окончания сроков действия карт;

когда меняется PIN-код по карте;

когда нужно узнать баланс на карте;

суммы и сроки платежей по кредитным договорам.

Ранее мы сообщали, что клиенты Ощадбанка рассказали о некоторых трудностях, которые возникли при оформлении кредита "Моя энергонезависимость". Они касаются правил относительно некоторых справок.

Также писали о том, что для клиентов Ощадбанка произошли изменения. Отныне терминал в смартфоне "ОщадРАҮ" доступен не только на системе Android, но и на Apple.