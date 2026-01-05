Цены на доставку газа в январе — кто из потребителей будет платить больше

Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В Украине в январе 2026 года изменился тариф на распределение природного газа для части потребителей. Это предусмотрено решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского филиала "Газсети".

Как изменился тариф на доставку газа в январе

По информации компании, с нового года действует новая стоимость доставки голубого топлива для небытовых потребителей.

Согласно постановлению № 2163 НКРЭКУ, тарифы на услуги распределения природного газа утверждены на таком уровне:

С 1 января до 31 марта (включительно) тариф составит 1,69 грн за 1 м3 в месяц (без НДС); С 1 апреля тариф будет равен 1,99 грн за 1 м3 в месяц (без НДС).

В то же время, тариф на доставку газа для населения не претерпит изменений. Прежняя стоимость останется фиксированной на время войны.

"Обращаем внимание: тариф для населения остается неизменным в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено", — говорится в сообщении.

Только от индивидуальных объемов использованного газа будет зависеть то, какая сумма за распределение будет указана в платежках потребителей в 2026 году.

Стоимость 1 куб. м. газа для украинцев в январе

Благодаря решению правительства о продлении действия спецобязательств для участников рынка природного газа до конца марта, цена на газ для населения до конца отопительного сезона не изменится. Она составит 7,42 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (или 7,42 грн за 1 куб. м).

Стоимость газа для бюджетных учреждений также останется прежней: составит 16,39 тыс. грн за 1 куб. м.

Тарифы поставщиков газа. Фото: Скриншот/ГазПравда

