Тариф на распределение газа — для кого изменились цены в январе

Тариф на распределение газа — для кого изменились цены в январе

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 08:50
Цены на доставку газа в январе — кто из потребителей будет платить больше
Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В Украине в январе 2026 года изменился тариф на распределение природного газа для части потребителей. Это предусмотрено решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского филиала "Газсети".

Читайте также:

Как изменился тариф на доставку газа в январе

По информации компании, с нового года действует новая стоимость доставки голубого топлива для небытовых потребителей.

Согласно постановлению № 2163 НКРЭКУ, тарифы на услуги распределения природного газа утверждены на таком уровне:

  1. С 1 января до 31 марта (включительно) тариф составит 1,69 грн за 1 м3 в месяц (без НДС);
  2. С 1 апреля тариф будет равен 1,99 грн за 1 м3 в месяц (без НДС).

В то же время, тариф на доставку газа для населения не претерпит изменений. Прежняя стоимость останется фиксированной на время войны.

"Обращаем внимание: тариф для населения остается неизменным в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено", — говорится в сообщении.

Только от индивидуальных объемов использованного газа будет зависеть то, какая сумма за распределение будет указана в платежках потребителей в 2026 году.

Стоимость 1 куб. м. газа для украинцев в январе

Благодаря решению правительства о продлении действия спецобязательств для участников рынка природного газа до конца марта, цена на газ для населения до конца отопительного сезона не изменится. Она составит 7,42 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (или 7,42 грн за 1 куб. м).

Стоимость газа для бюджетных учреждений также останется прежней: составит 16,39 тыс. грн за 1 куб. м.

Газ
Тарифы поставщиков газа. Фото: Скриншот/ГазПравда

Ранее сообщалось, что Нафтогаз советует гражданам установить новое приложение "Куб". Благодаря ему можно будет быстро передавать данные с приборов учета.

Также писали, что некоторые граждане до конца января должны срочно перейти на обслуживание к другому газопоставщику. Это произошло из-за того, что на рынке стало меньше компаний.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
