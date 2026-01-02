Оплата газа — украинцев призвали передавать данные счетчиков по-новому

Потребление газа — украинцев призвали передавать данные по-новому
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут воспользоваться новым вариантом передачи данных с приборов учета за использованный природный газ, ведь пришло время для предоставления соответствующей информации. Речь идет о новом мобильном приложении для потребителей под названием "Куб".
Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Facebook.
Новый вариант передачи данных газовых счетчиков
В компании отметили, что граждане должны успеть передать показатели счетчиков до 5 января 2026 года. Сделать это можно с помощью недавно запущенного приложения "Куб".
"Время передать показания газового счетчика! Предпраздничная суета — это списки дел, подарки и хлопоты. Хорошо, когда хотя бы одну вещь можно сделать быстро и без стресса. Передавайте показания до 5-го января в мобильном приложении", — говорится в сообщении.
Как передать данные через "Куб" и другие детали
Новый способ предоставления показаний счетчика через "Куб" призван сделать обслуживание клиентов более современным и удобным, ведь с ним достаточно сделать всего несколько шагов. А именно:
- открыть приложение;
- отсканировать счетчик камерой.
Кроме того, можно ввести показатели прибора учета вручную, сделав несколько кликов.
Благодаря новому приложению украинским семьям можно будет также:
- оплачивать сразу две квитанции: за газ и доставку;
- оперировать в одном профиле несколькими лицевыми счетами;
- отслеживать расход газа через дашборд;
- получать полезные советы по экономии;
- иметь доступ к автоматическим сообщениям о передаче данных счетчиков и потребности в расчете.
Для расчетов через новое приложение "Куб" установлена комиссия. Ее применяет платежная система в размере 1% от суммы.
