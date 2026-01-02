Видео
Україна
Потребление газа — украинцев призвали передавать данные по-новому

Потребление газа — украинцев призвали передавать данные по-новому

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 08:50
Оплата газа — украинцев призвали передавать данные счетчиков по-новому
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут воспользоваться новым вариантом передачи данных с приборов учета за использованный природный газ, ведь пришло время для предоставления соответствующей информации. Речь идет о новом мобильном приложении для потребителей под названием "Куб".

Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Facebook.

Читайте также:

Новый вариант передачи данных газовых счетчиков

В компании отметили, что граждане должны успеть передать показатели счетчиков до 5 января 2026 года. Сделать это можно с помощью недавно запущенного приложения "Куб".

"Время передать показания газового счетчика! Предпраздничная суета — это списки дел, подарки и хлопоты. Хорошо, когда хотя бы одну вещь можно сделать быстро и без стресса. Передавайте показания до 5-го января в мобильном приложении", — говорится в сообщении.

Куб
Иллюстрация. Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Как передать данные через "Куб" и другие детали

Новый способ предоставления показаний счетчика через "Куб" призван сделать обслуживание клиентов более современным и удобным, ведь с ним достаточно сделать всего несколько шагов. А именно:

  • открыть приложение;
  • отсканировать счетчик камерой.

Кроме того, можно ввести показатели прибора учета вручную, сделав несколько кликов.

Благодаря новому приложению украинским семьям можно будет также:

  • оплачивать сразу две квитанции: за газ и доставку;
  • оперировать в одном профиле несколькими лицевыми счетами;
  • отслеживать расход газа через дашборд;
  • получать полезные советы по экономии;
  • иметь доступ к автоматическим сообщениям о передаче данных счетчиков и потребности в расчете.

Для расчетов через новое приложение "Куб" установлена комиссия. Ее применяет платежная система в размере 1% от суммы.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы должны срочно сменить поставщика голубого топлива. Это надо сделать до конца января 2026 года.

Также писали, что в январе часть потребителей природного газа получит третью платежку за услугу техобслуживания сетей. Ее пришлют в случае выполнения соответствующих работ специалистами Газсети.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
