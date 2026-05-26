Выплаты для людей І-ІІІ групп инвалидности: заявки принимают в двух регионах Украины

Человек в инвалидной коляске, деньги.

До 7 июня 2026 года благотворительный фонд "GoodWill" в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины" (UHF) принимает заявки в двух прифронтовых регионах от уязвимых категорий граждан на предоставление денежной помощи. В частности, рассчитывать на финансовую поддержку могут люди с инвалидностью.

О том, кто и где может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где люди с инвалидностью могут получить помощь

По информации организаторов, речь идет о проекте "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта".

Проект предусматривает оказание всесторонней помощи уязвимым семьям, проживающим в прифронтовых и приграничных громадах. Принять в нем участие могут жители Сумской и Черниговской областей:

в Сумской области: Ворожбянская, Березовская, Путивльская громады;

в Черниговской области: Новгород-северская громада и город Корюковка.

Оформить помощь можно исключительно тем, кто относится к социально уязвимым группам населения. В частности, всеми видами поддержки могут воспользоваться граждане, имеющие I-III группу инвалидности. А также:

Пенсионеры, которым более 60 лет; Граждане с хроническими болезнями; Многодетные семьи; Одинокие матери и отцы; Лица, которые потеряли средства к существованию из-за войны; Переселенцы.

Для граждан в рамках проекта предусмотрены три вида помощи:

денежная помощь;

наборы для гигиены;

продуктовые наборы.

Как оформить три вида помощи

По словам организаторов, жители Сумской и Черниговской областей, которые имеют уязвимость, могут обратиться к благотворительному фонду "GoodWill" по номеру телефона. Заявки будут принимать до 7 июня 2026 года.

Однако помощь будут предоставлять в соответствии с наличием у претендентов уязвимости, а также после проверки на недопущение дублирования с аналогичной помощью от других благотворителей.

Узнать все о выплатах можно, позвонив в пн-пт с 09:00-18:00 на Горячую линию БО "БФ "Гудвилл": +3 80 77 309 11 11.

Также желающие получить помощь должны следить за актуальными сообщениями, обновлениями и объявлениями организации в соцсетях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в девяти регионах Красный Крест принимает заявки на оказание финансовой помощи для граждан. В частности, оформить поддержку могут люди с I-III группы инвалидности, семьи с детьми и те, кто живет у линии фронта. Размер помощи составляет 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что "Каритас-Спес Украины" оказывает поддержку украинцам на Днепропетровщине. Зарегистрироваться могут семьи, которые недавно выехали из опасных регионов (за последние 45 суток). По программе, такие люди получат по 12 300 грн.