Помощь людям с инвалидностью: заявки принимают в двух областях

Дата публикации 26 мая 2026 08:00
Выплаты для людей І-ІІІ групп инвалидности: заявки принимают в двух регионах Украины
Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 7 июня 2026 года благотворительный фонд "GoodWill" в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины" (UHF) принимает заявки в двух прифронтовых регионах от уязвимых категорий граждан на предоставление денежной помощи. В частности, рассчитывать на финансовую поддержку могут люди с инвалидностью.

О том, кто и где может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где люди с инвалидностью могут получить помощь

По информации организаторов, речь идет о проекте "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта".

Проект предусматривает оказание всесторонней помощи уязвимым семьям, проживающим в прифронтовых и приграничных громадах. Принять в нем участие могут жители Сумской и Черниговской областей:

  • в Сумской области: Ворожбянская, Березовская, Путивльская громады;
  • в Черниговской области: Новгород-северская громада и город Корюковка.

Оформить помощь можно исключительно тем, кто относится к социально уязвимым группам населения. В частности, всеми видами поддержки могут воспользоваться граждане, имеющие I-III группу инвалидности. А также:

  1. Пенсионеры, которым более 60 лет;
  2. Граждане с хроническими болезнями;
  3. Многодетные семьи;
  4. Одинокие матери и отцы;
  5. Лица, которые потеряли средства к существованию из-за войны;
  6. Переселенцы.

Для граждан в рамках проекта предусмотрены три вида помощи:

  • денежная помощь;
  • наборы для гигиены;
  • продуктовые наборы.

Как оформить три вида помощи

По словам организаторов, жители Сумской и Черниговской областей, которые имеют уязвимость, могут обратиться к благотворительному фонду "GoodWill" по номеру телефона. Заявки будут принимать до 7 июня 2026 года.

Однако помощь будут предоставлять в соответствии с наличием у претендентов уязвимости, а также после проверки на недопущение дублирования с аналогичной помощью от других благотворителей.

Узнать все о выплатах можно, позвонив в пн-пт с 09:00-18:00 на Горячую линию БО "БФ "Гудвилл": +3 80 77 309 11 11.

Также желающие получить помощь должны следить за актуальными сообщениями, обновлениями и объявлениями организации в соцсетях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в девяти регионах Красный Крест принимает заявки на оказание финансовой помощи для граждан. В частности, оформить поддержку могут люди с I-III группы инвалидности, семьи с детьми и те, кто живет у линии фронта. Размер помощи составляет 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что "Каритас-Спес Украины" оказывает поддержку украинцам на Днепропетровщине. Зарегистрироваться могут семьи, которые недавно выехали из опасных регионов (за последние 45 суток). По программе, такие люди получат по 12 300 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей

Ксения Симонова
