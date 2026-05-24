Отказ от услуги по централизованному отоплению: как сделать все правильно

У украинцев есть возможность отказаться от централизованного отопления. В таком случае платить за эту коммунальную услугу уже будет не нужно. Известно, как это сделать.

Как отказаться от централизованного отопления и что будет со счетами

Потребителям, которые не хотят пользоваться централизованным отоплением, как указывается на сайте Дія, надо обратиться в орган местного самоуправления. Кроме заявления там потребуют:

подтверждение, что потребители обустроят в здании систему индивидуального или автономного теплоснабжения;

протокол собрания совладельцев многоквартирного дома или выписку из протокола о решении об отключении дома от центрального отопления, принятое совладельцами.

Документы рассмотрят, а после этого отключат дом от централизованного отопления.

"Отключение здания от централизованного отопления и/или горячего водоснабжения осуществляется только в межотопительный период, но не позднее 1 сентября. Расходы, связанные с отключением от центрального отопления и/или от горячего водоснабжения, осуществляются за счет собственника (совладельцев) и других средств, не запрещенных Законом", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят исправить ситуацию, когда потребители платят за тепло, которого фактически не получали. Предлагается, в частности, отменить минимальные показатели среднего потребления тепла и считать энергию по-новому, в зависимости от типа помещений. Обновятся и счета за горячую воду.

Так, расходы на внутридомовые системы горячего водоснабжения могут перенесли в тариф. Поэтому отдельных платежей не будет.

