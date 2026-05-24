Главная Финансы Украинцам можно отменить коммунальную услугу: что будет со счетами

Украинцам можно отменить коммунальную услугу: что будет со счетами

Дата публикации 24 мая 2026 08:45
Отказ от услуги по централизованному отоплению: как сделать все правильно
Человек моет руки под краном, платежка и деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У украинцев есть возможность отказаться от централизованного отопления. В таком случае платить за эту коммунальную услугу уже будет не нужно. Известно, как это сделать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как отказаться от централизованного отопления и что будет со счетами

Потребителям, которые не хотят пользоваться централизованным отоплением, как указывается на сайте Дія, надо обратиться в орган местного самоуправления. Кроме заявления там потребуют:

  • подтверждение, что потребители обустроят в здании систему индивидуального или автономного теплоснабжения;
  • протокол собрания совладельцев многоквартирного дома или выписку из протокола о решении об отключении дома от центрального отопления, принятое совладельцами.

Документы рассмотрят, а после этого отключат дом от централизованного отопления.

"Отключение здания от централизованного отопления и/или горячего водоснабжения осуществляется только в межотопительный период, но не позднее 1 сентября. Расходы, связанные с отключением от центрального отопления и/или от горячего водоснабжения, осуществляются за счет собственника (совладельцев) и других средств, не запрещенных Законом", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят исправить ситуацию, когда потребители платят за тепло, которого фактически не получали. Предлагается, в частности, отменить минимальные показатели среднего потребления тепла и считать энергию по-новому, в зависимости от типа помещений. Обновятся и счета за горячую воду.

Так, расходы на внутридомовые системы горячего водоснабжения могут перенесли в тариф. Поэтому отдельных платежей не будет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине подорожала услуга по распределению газа. С 1 апреля цена более чем на 60% больше. Пока это касается только определенных потребителей, но со временем будут платить больше все.

Ранее Новини.LIVE писали, почему тарифы на водоснабжение и водоотвод не являются одинаковым для всех потребителей. Сейчас самой дорогой эта услуга является для абонентов КП "Павлоградское ПУВКХ", которые платят от 14,24 гривен до 39,42 гривен за кубометр воды. Известно, почему для каждого населенного пункта тарифы на воду разные.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
