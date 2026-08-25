Как защититься от незаконного штрафа за счетчик: что делать во время проверки

Человек смотрит на показания счетчика. Фото: Новини.LIVE

Проверка счетчика для потребителя кажется обычной процедурой, но именно во время таких проверок возникают споры относительно пломб, возможного вмешательства в работу прибора и правильности начислений. В результате вместо обычной проверки человек может получить значительную сумму к оплате. Известно, как защититься от штрафов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины.

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Особенно важно понимать, что сам факт повреждения пломбы, изменения цвета индикатора или пропущенного срока поверки еще не всегда означает, что потребитель должен автоматически оплатить начисленную сумму. В то же время правила доступа контролеров к счетчику также необходимо соблюдать.

Если контролер пришел проверять счетчик

Прежде всего стоит попросить представителя компании предъявить служебное удостоверение и документы, подтверждающие его полномочия. Не стоит спешить подписывать какие-либо бумаги. Если вам предлагают акт, сначала внимательно прочитайте, что именно в нем указано.

Особенно это важно, если документ касается:

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повреждения пломбы;

возможного вмешательства в работу счетчика;

выявленного нарушения;

недопуска представителя компании;

результатов проверки прибора.

Если вы не согласны с выводами контролера, это следует указать в документе и изложить свои объяснения.

Достаточно ли простого изменения цвета пломбы

В деле №521/14231/23 потребителю начислили около 43 000 гривен из-за того, что индикатор на пломбе изменил цвет. Водоканал связывал это с возможным использованием магнита. Потребитель отрицал такое вмешательство и объяснял изменение цвета другими причинами.

В данном случае суд исходил из того, что само по себе изменение цвета индикатора не доказывает факт вмешательства в работу счетчика. Для подтверждения такого нарушения необходимы надлежащие доказательства, в частности результаты соответствующей экспертизы.

Поэтому, если контролеры заявляют о вмешательстве в работу прибора, важно выяснить, на чем именно основан такой вывод.

Что делать, если повредилась пломба

Пломба или ее проволока могут повредиться случайно. Например, во время уборки или проведения работ рядом со счетчиком. В такой ситуации не стоит ждать, пока повреждение обнаружит контролер.

Если вы самостоятельно заметили, что:

пломба повреждена или отвалилась;

счетчик перестал работать;

прибор имеет признаки неисправности;

возникла другая проблема с узлом учета,

стоит как можно скорее сообщить об этом компании и зафиксировать обращение. Это позволяет документально подтвердить, что потребитель сам сообщил о проблеме, а не пытался ее скрыть.

Что изменилось в правилах поверки газовых счетчиков

В мае 2026 года НКРЭКП внесла изменения в Кодекс газораспределительных систем. В частности, они уточнили правила относительно пропуска срока периодической поверки и последствий в зависимости от того, по чьей вине возникла проблема.

Если срок поверки пропущен по вине потребителя, правила предусматривают отдельный порядок расчета объема газа. Если же просрочка произошла по вине оператора ГРМ, объем газа рассчитывается с учетом фактических данных соответствующего счетчика.

То есть при споре важно установить не только сам факт просрочки, но и кто отвечал за организацию поверки и по чьей вине она не состоялась вовремя.

Можно ли не пускать контролера

Полностью отказывать в доступе представителям оператора ГРМ нельзя. Действующий Кодекс предусматривает обязанность потребителя допустить уполномоченных представителей оператора ГРМ к соответствующему оборудованию для предусмотренных Кодексом мероприятий при условии предъявления служебных удостоверений. В случае отказа или необеспечения доступа оператор может применить предусмотренные Кодексом меры.

Поэтому если представитель компании пришел для проверки, лучше не просто закрыть дверь, а сначала проверить его документы и выяснить цель визита.

Читайте акт перед подписанием

Одна из самых важных вещей во время проверки — внимательно читать все документы. Если контролер отмечает, что:

пломба повреждена;

есть признаки вмешательства;

счетчик работает некорректно;

потребитель не допустил представителя;

обнаружено другое нарушение,

не стоит подписывать документ, не прочитав его. Если вы не согласны с выводами, свою позицию нужно зафиксировать в документе. Например, можно указать, что вы не согласны с выводами проверки и требуете надлежащего подтверждения выявленного нарушения.

Экспертиза может иметь значение

Если компания утверждает, что потребитель вмешивался в работу счетчика, важным вопросом становится доказательная база. Именно поэтому в спорах относительно пломб, индикаторов и возможного вмешательства в работу прибора необходимо выяснять, каким документом или экспертизой подтверждается нарушение.

В Кодексе ГРМ отдельно предусмотрен порядок проведения экспертизы средств измерительной техники и пломб.

Что делать, если вам начислили большую сумму

Если после проверки вы получили начисление на десятки тысяч гривен и не согласны с ним, стоит собрать все документы, имеющие отношение к ситуации. Это могут быть:

акт о нарушении;

акт проверки;

документы о пломбировании;

документы о поверке счетчика;

результаты экспертизы;

переписка с компанией;

заявления и обращения потребителя;

фотографии счетчика и пломб.

Далее необходимо проверить, в каком именно нарушении вас обвиняют, какими доказательствами его подтверждают и правильно ли произведен расчет.

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