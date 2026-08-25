Расчеты с Нафтогазом: при каких условиях предусмотрены 0% комиссии за оплату услуг

0% комиссии на оплату услуг: что нужно знать клиентам Нафтогаза
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут оплачивать газовые услуги с комиссией 0%. Такая возможность доступна при условии осуществления финансовых расчетов через современный сервис — мобильное приложение "Куб", созданное для упрощенного выполнения различных операций.
О том, какие правила действуют для пользователей газового приложения в августе, рассказывает издание Новини.LIVE.
Услуги в Нафтогазе с комиссией 0%
По информации газоснабжающей компании, "Куб" — это приложение для удобного управления газовыми услугами, позволяющее передавать показания счетчика, оплачивать счета и управлять личными счетами в одном месте.
Кроме того, летом 2026 года пользователи мобильного приложения "Куб" могут немного сэкономить, ведь вместо 1% оплачивать газовые услуги можно с комиссией 0%.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обновить приложение до последней версии и при оплате выбрать опцию "Мой банк".
Как поясняют в компании, соответствующая функция работает по механизму IBAN2IBAN, то есть речь идет об осуществлении прямого перевода средств с одного счета на другой без необходимости ручного ввода реквизитов карты. Также список банков, через которые она доступна, регулярно обновляется.
Актуальные данные о возможной комиссии отображаются в приложении и зависят от условий конкретного банковского учреждения.
Как оплатить счета за газ через "Куб"
Клиенты Нафтогаза, желающие оплачивать газовые услуги с комиссией 0% через новый сервис, должны выполнить несколько шагов.
Для того, чтобы совершить платеж, необходимо:
- Открыть приложение "Куб";
- Зайти в раздел "Оплата";
- Указать способ оплаты "Мой банк";
- Выбрать нужный банк из списка, где доступна комиссия 0%;
- В конце необходимо подтвердить оплату в приложении банка.
Стоит отметить, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в 2026 году изменила банковские реквизиты для оплаты счетов за природный газ.
Новые реквизиты для оплаты:
- Получатель: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"
- ЕГРПОУ: 40121452
- Счет: UA723204780000026006000255925
- Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"
- МФО: 320478
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в 2026 году при оформлении субсидии некоторым клиентам Нафтогаза необходимо будет предоставить дополнительную справку. Если этого не сделать, то могут отказать в помощи по оплате коммунальных услуг. Такой документ требуют от должников, которым предоставляют субсидию только при условии погашения задолженности.
Еще Новини.LIVE писали о длительной процедуре возобновления газоснабжения после его отключения из-за долгов. О таких трудностях рассказывают сами клиенты компании "Нафтогаз Украины". Согласно действующим правилам, граждане должны не только оплатить задолженность, но и подождать более месяца, пока будет получено разрешение на возобновление подачи газа. Кроме того, требуется оплата за повторное подключение.