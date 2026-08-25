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Главная Финансы 0% комиссии на оплату услуг: что нужно знать клиентам Нафтогаза

0% комиссии на оплату услуг: что нужно знать клиентам Нафтогаза

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 08:50
Расчеты с Нафтогазом: при каких условиях предусмотрены 0% комиссии за оплату услуг
Смартфон, деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут оплачивать газовые услуги с комиссией 0%. Такая возможность доступна при условии осуществления финансовых расчетов через современный сервис — мобильное приложение "Куб", созданное для упрощенного выполнения различных операций.

О том, какие правила действуют для пользователей газового приложения в августе, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Услуги в Нафтогазе с комиссией 0%

По информации газоснабжающей компании, "Куб" — это приложение для удобного управления газовыми услугами, позволяющее передавать показания счетчика, оплачивать счета и управлять личными счетами в одном месте.

Кроме того, летом 2026 года пользователи мобильного приложения "Куб" могут немного сэкономить, ведь вместо 1% оплачивать газовые услуги можно с комиссией 0%.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обновить приложение до последней версии и при оплате выбрать опцию "Мой банк".

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Как поясняют в компании, соответствующая функция работает по механизму IBAN2IBAN, то есть речь идет об осуществлении прямого перевода средств с одного счета на другой без необходимости ручного ввода реквизитов карты. Также список банков, через которые она доступна, регулярно обновляется.

Актуальные данные о возможной комиссии отображаются в приложении и зависят от условий конкретного банковского учреждения.

Как оплатить счета за газ через "Куб"

Клиенты Нафтогаза, желающие оплачивать газовые услуги с комиссией 0% через новый сервис, должны выполнить несколько шагов.

Для того, чтобы совершить платеж, необходимо:

  1. Открыть приложение "Куб";
  2. Зайти в раздел "Оплата";
  3. Указать способ оплаты "Мой банк";
  4. Выбрать нужный банк из списка, где доступна комиссия 0%;
  5. В конце необходимо подтвердить оплату в приложении банка.

Стоит отметить, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в 2026 году изменила банковские реквизиты для оплаты счетов за природный газ.

Новые реквизиты для оплаты:

  • Получатель: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"
  • ЕГРПОУ: 40121452
  • Счет: UA723204780000026006000255925
  • Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"
  • МФО: 320478

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в 2026 году при оформлении субсидии некоторым клиентам Нафтогаза необходимо будет предоставить дополнительную справку. Если этого не сделать, то могут отказать в помощи по оплате коммунальных услуг. Такой документ требуют от должников, которым предоставляют субсидию только при условии погашения задолженности.

Еще Новини.LIVE писали о длительной процедуре возобновления газоснабжения после его отключения из-за долгов. О таких трудностях рассказывают сами клиенты компании "Нафтогаз Украины". Согласно действующим правилам, граждане должны не только оплатить задолженность, но и подождать более месяца, пока будет получено разрешение на возобновление подачи газа. Кроме того, требуется оплата за повторное подключение.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газоснабжение
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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