ПриватБанк может лишить доступа к счетам — перечень причин

Блокировка карт в ПриватБанке — причины и как избежать
Украинцы продолжают сталкиваться с блокировкой банковских карт при осуществлении операций в 2026 году. В частности, некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" сообщают о потере доступа к счетам.
Об этом говорится на портале "Минфин".
Новые случаи блокировки карт в ПриватБанке
Как отметил один из клиентов, ПриватБанк может заблокировать счет в случае оплаты в интернете или при переводе с собственной карты.
В своем отзыве гражданин отметил, что в случае осуществления подобных операций могут ждать проблемы с банковской системой. Мужчина привел собственный негативный пример такого развития событий.
"Если вы хотите пользоваться нормальной банковской системой — с этим банком можете об этом забыть. Потому что он будет блокировать вам счет при любой оплате в интернете или даже при переводе с собственной карты на собственную же!", — говорится в заметке.
Почему ПриватБанк может блокировать карты клиентов
Согласно информации ПриватБанка, финучреждение без достаточных причин не может лишить клиента доступа к личным финансам. Часто они связаны с несоблюдением требований пользования банковскими услугами со стороны самих граждан. Наиболее распространенными основаниями для блокировки карт являются:
- нарушение обязательств перед банковским финучреждением, предусмотренных договором обслуживания (речь идет об оплате кредита, операций с депозитами);
- игнорирование требования актуализации данных (в ПриватБанке предупреждали о необходимости регулярного обновления персональных данных, в частности относительно своего финансового состояния, места работы/проживания);
- невыполнение судебных решений или исполнительных производств (в частности, при наличии просроченных штрафов и невыплаченной задолженности);
- в случае отсутствия финансовых операций по карте;
- ошибочного введения PIN-кода трижды подряд;
- окончания срока действия карты;
- финансовый мониторинг на предмет источников происхождения средств.
Вышеперечисленные проблемы можно исправить, в частности, в случае завершения срока действия — достаточно обратиться в отделение для перевыпуска карты. В случае блокировки из-за финансового мониторинга необходимо предоставить документы о законности средств.
