Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Блокировка карт в ПриватБанке — причины и как избежать

Блокировка карт в ПриватБанке — причины и как избежать

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 07:01
ПриватБанк может лишить доступа к счетам — перечень причин
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы продолжают сталкиваться с блокировкой банковских карт при осуществлении операций в 2026 году. В частности, некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" сообщают о потере доступа к счетам.

Об этом говорится на портале "Минфин".

Реклама
Читайте также:

Новые случаи блокировки карт в ПриватБанке

Как отметил один из клиентов, ПриватБанк может заблокировать счет в случае оплаты в интернете или при переводе с собственной карты.

В своем отзыве гражданин отметил, что в случае осуществления подобных операций могут ждать проблемы с банковской системой. Мужчина привел собственный негативный пример такого развития событий.

"Если вы хотите пользоваться нормальной банковской системой — с этим банком можете об этом забыть. Потому что он будет блокировать вам счет при любой оплате в интернете или даже при переводе с собственной карты на собственную же!", — говорится в заметке.

Почему ПриватБанк может блокировать карты клиентов

Согласно информации ПриватБанка, финучреждение без достаточных причин не может лишить клиента доступа к личным финансам. Часто они связаны с несоблюдением требований пользования банковскими услугами со стороны самих граждан. Наиболее распространенными основаниями для блокировки карт являются:

  • нарушение обязательств перед банковским финучреждением, предусмотренных договором обслуживания (речь идет об оплате кредита, операций с депозитами);
  • игнорирование требования актуализации данных (в ПриватБанке предупреждали о необходимости регулярного обновления персональных данных, в частности относительно своего финансового состояния, места работы/проживания);
  • невыполнение судебных решений или исполнительных производств (в частности, при наличии просроченных штрафов и невыплаченной задолженности);
  • в случае отсутствия финансовых операций по карте;
  • ошибочного введения PIN-кода трижды подряд;
  • окончания срока действия карты;
  • финансовый мониторинг на предмет источников происхождения средств.

Вышеперечисленные проблемы можно исправить, в частности, в случае завершения срока действия — достаточно обратиться в отделение для перевыпуска карты. В случае блокировки из-за финансового мониторинга необходимо предоставить документы о законности средств.

Ранее мы писали, что в "Приват24" появился новый сервис для клиентов. Теперь там доступна услуга для распределения совместных расходов.

Также сообщалось, что в ПриватБанке продлили срок действия карт во время военного положения. Однако некоторые должны заменить пластик.

ПриватБанк деньги банки банковские карты блокирование
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации