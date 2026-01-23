ПриватБанк может лишить доступа к счетам — перечень причин

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы продолжают сталкиваться с блокировкой банковских карт при осуществлении операций в 2026 году. В частности, некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" сообщают о потере доступа к счетам.

Об этом говорится на портале "Минфин".

Реклама

Читайте также:

Новые случаи блокировки карт в ПриватБанке

Как отметил один из клиентов, ПриватБанк может заблокировать счет в случае оплаты в интернете или при переводе с собственной карты.

В своем отзыве гражданин отметил, что в случае осуществления подобных операций могут ждать проблемы с банковской системой. Мужчина привел собственный негативный пример такого развития событий.



"Если вы хотите пользоваться нормальной банковской системой — с этим банком можете об этом забыть. Потому что он будет блокировать вам счет при любой оплате в интернете или даже при переводе с собственной карты на собственную же!", — говорится в заметке.

Почему ПриватБанк может блокировать карты клиентов

Согласно информации ПриватБанка, финучреждение без достаточных причин не может лишить клиента доступа к личным финансам. Часто они связаны с несоблюдением требований пользования банковскими услугами со стороны самих граждан. Наиболее распространенными основаниями для блокировки карт являются:

нарушение обязательств перед банковским финучреждением, предусмотренных договором обслуживания (речь идет об оплате кредита, операций с депозитами);

игнорирование требования актуализации данных (в ПриватБанке предупреждали о необходимости регулярного обновления персональных данных, в частности относительно своего финансового состояния, места работы/проживания);

невыполнение судебных решений или исполнительных производств (в частности, при наличии просроченных штрафов и невыплаченной задолженности);

в случае отсутствия финансовых операций по карте;

ошибочного введения PIN-кода трижды подряд;

окончания срока действия карты;

финансовый мониторинг на предмет источников происхождения средств.

Вышеперечисленные проблемы можно исправить, в частности, в случае завершения срока действия — достаточно обратиться в отделение для перевыпуска карты. В случае блокировки из-за финансового мониторинга необходимо предоставить документы о законности средств.

Ранее мы писали, что в "Приват24" появился новый сервис для клиентов. Теперь там доступна услуга для распределения совместных расходов.

Также сообщалось, что в ПриватБанке продлили срок действия карт во время военного положения. Однако некоторые должны заменить пластик.