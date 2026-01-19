Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Проблемные валютные переводы в ПриватБанке — что не так с услугой

Проблемные валютные переводы в ПриватБанке — что не так с услугой

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 07:01
ПриватБанк и валютные переводы — какие ограничения могут возникнуть
Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк в рамках финансового мониторинга проверяет различные операции, которые выполняют клиенты, и может наложить ограничения, если деятельность окажется подозрительной. Например, у одного из клиентов возникли проблемы после того, как он перевел валюту.

Сообщение об этом появилось на сайте Минфина в разделе "Отзывы".

Реклама
Читайте также:

Подробнее о переводе валюты в ПриватБанке

Как написал пользователь, валюту он переводил своей маме. Операция происходила уже после подтверждения того, что они родственники.

"После этого она получила следующее сообщение, типа: обновить до 10.01.26 сумму доходов, подтвердив их за последний месяц", — рассказал мужчина.

Его удивило, что банк требует подтвердить доходы именно от человека, который получал перевод.

"Это мои деньги, которые я получал на свой счет ФЛП", — написал он.

Мужчина добавил, что через некоторое время его мама получила звонок из банка. Там якобы просили "предоставить декларацию ее сына".

Что ответили в ПриватБанке

По состоянию на сейчас банк никак не отреагировал на жалобу мужчины. Но один из пользователей оставил на сайте Минфин написал, что возможно проблемы возникли из-за того, что на банковской карте мог быть установлен лимит.

"Если сумма отличается в 2 или в 3 раза от той, что она указывала в своих лимитах на месяц. Конечно будут вопросы", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что ПриватБанк требует подтверждать родственные связи для выполнения валютных переводов. Например, если речь идет о переводе от родителей детям, то банк должен получить свидетельство о рождении. Документ надо отсканировать и отправить в онлайн-чат, указав серию и номер документа, кем он выдан и даты выдачи.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк обновил переводы в 2026 году. Так, некоторые клиенты будут получать кешбэк. Узнавайте также, почему ПриватБанк накладывает ограничения на криптообмен.

ПриватБанк деньги банки денежные переводы валюта
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации