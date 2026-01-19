ПриватБанк и валютные переводы — какие ограничения могут возникнуть

Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк в рамках финансового мониторинга проверяет различные операции, которые выполняют клиенты, и может наложить ограничения, если деятельность окажется подозрительной. Например, у одного из клиентов возникли проблемы после того, как он перевел валюту.

Сообщение об этом появилось на сайте Минфина в разделе "Отзывы".

Подробнее о переводе валюты в ПриватБанке

Как написал пользователь, валюту он переводил своей маме. Операция происходила уже после подтверждения того, что они родственники.

"После этого она получила следующее сообщение, типа: обновить до 10.01.26 сумму доходов, подтвердив их за последний месяц", — рассказал мужчина.

Его удивило, что банк требует подтвердить доходы именно от человека, который получал перевод.

"Это мои деньги, которые я получал на свой счет ФЛП", — написал он.

Мужчина добавил, что через некоторое время его мама получила звонок из банка. Там якобы просили "предоставить декларацию ее сына".

Что ответили в ПриватБанке

По состоянию на сейчас банк никак не отреагировал на жалобу мужчины. Но один из пользователей оставил на сайте Минфин написал, что возможно проблемы возникли из-за того, что на банковской карте мог быть установлен лимит.

"Если сумма отличается в 2 или в 3 раза от той, что она указывала в своих лимитах на месяц. Конечно будут вопросы", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что ПриватБанк требует подтверждать родственные связи для выполнения валютных переводов. Например, если речь идет о переводе от родителей детям, то банк должен получить свидетельство о рождении. Документ надо отсканировать и отправить в онлайн-чат, указав серию и номер документа, кем он выдан и даты выдачи.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк обновил переводы в 2026 году. Так, некоторые клиенты будут получать кешбэк. Узнавайте также, почему ПриватБанк накладывает ограничения на криптообмен.