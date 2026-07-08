Ощадбанк может взимать ежемесячно комиссию в 150 грн: причины и как не платить

Карта в руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" выросла стоимость обслуживания счетов, по которым в течение определенного периода не наблюдается никакой активности. Известно, когда предполагается взимание соответствующей ежемесячной комиссии и как избежать ее уплаты.



Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Обслуживание неактивных карт в Ощадбанке

Если карта важна, но клиент редко ею пользуется, не стоит допускать ситуации, когда банк начнет считать счет неактивным.

По информации банка, клиенты, имеющие незакрытые банковские счета и не пользующиеся ими, обязаны ежемесячно платить комиссию за "обслуживание неактивного карточного счета".

Согласно правилам финансового учреждения, предусмотрено взимание 150 грн/мес., если по карточному счету в течение года не было совершено никаких операций. Однако, если на счете недостаточно средств, то при взимании комиссии будет списана только имеющаяся сумма, без возникновения задолженности.

Как не платить комиссию за неактивные счета в Ощадбанке

По данным банка, счет может считаться неактивным только в том случае, если по нему не осуществляется никаких списаний или зачислений средств в течение 12 месяцев (кроме списания комиссий, а также переводов с/на виртуальную карту).

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Клиенты могут избежать уплаты комиссии за обслуживание неактивного банковского счета только при следующих условиях:

при открытии онлайн-депозита в приложении/веб-банкинге "Ощад 24/7";

осуществлении расчетов картой не реже одного раза в полгода;

в случае полного закрытия счета.

Иногда достаточно раз в три месяца пополнять мобильный телефон на несколько гривен с конкретной карты или совершать другие финансовые операции, чтобы избежать списаний.

Что касается закрытия счета, то речь идет о посещении отделения финансового учреждения, а не просто о деактивации карты в приложении.

Для этого необходимо лично написать соответствующее заявление. Кассир должен выдать остаток средств с карты, либо их можно перевести через приложение. Важно, чтобы на счете не оставалось ни копейки, поскольку в противном случае закрытие будет невозможно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам Ощадбанка объяснили, как удаленно перейти на другой финансовый номер телефона. Такая услуга актуальна для тех, кто находится за границей. В банке отметили, что такой подход возможен, однако не все мобильные номера подходят для замены.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк может блокировать соцвыплаты на счетах в связи с арестом. Для получения доступа необходимо иметь разрешение от исполнительной службы. Клиенты, находящиеся за границей, сталкиваются с трудностями в этом плане, поскольку исполнитель направляет постановления банкам с ограниченным сроком для обращения граждан в отделение.