В Ощадбанку пояснили, як дистанційно змінити фінансовий номер телефону

Смартфон у руках та картка, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли про те, чи можливо змінити фінансовий номер телефону у дистанційному режимі. Йдеться про важливий інструмент захисту коштів клієнтів, що прив'язаний до банківського рахунку, від якого залежить повноцінне функціонування низки послуг.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook, інформує видання Новини.LIVE.

Що треба знати про фінансовий номер в Ощадбанку

Фінансовим номером називають базовий мобільний телефон клієнта, підтверджений банком. Саме він є основним ключем доступу до банківського рахунку, адже на нього надходять паролі та коди для підтвердження для входу в застосунок та SMS-повідомлення щодо списання/зарахування коштів.

Номер телефону дає можливість фінустанові у своїй базі даних точно знати, що конкретному рахунку та банківській картці відповідає той чи інший клієнт.

Для його заміни передбачений спеціальний алгоритм дій, що доступний через банкомат та термінал самообслуговування.

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Також у разі втрати SIM-картки громадяни можуть прийти до відділення Ощадбанку. З собою необхідно мати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код.

Як змінити номер телефону в Ощадбанку дистанційно

З питанням до державного банку щодо можливості зміни фінансового номеру у випадку його втрати звертаються клієнти фінустанови, які перебувають за межами країни.

"Якщо в мене фінансовий номер телефону втрачено, скажіть, будь ласка, як зробити інший номер телефону фінансовий? Хочу ще сказати що я знаходжусь не в Україні", — йдеться у повідомленні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку пояснив, що всі клієнти, незалежно від місця перебування можуть змінити фінансовий номер телефону у разі його втрати чи переходу на новий. Зокрема, для громадян, які перебувають за кордоном, перебачений дистанційний варіант переходу на новий базовий номер.

Згідно з правилами, у такому випадку клієнт повинен звернутися до Ощадбанку через офіційний сайт банку шляхом відеоідентифікації.

Водночас у банку зауважили, що не всі номери підходять для заміни. Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть перейти виключно на номер телефону українського мобільного оператора.

"Дистанційно фінансовий номер можна змінити зареєструвавшись через відео ідентифікацію на сайті банку. Але хочу звернути увагу, що можна закріпити тільки мобільний телефон українського оператора", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому з клієнтів нарахують винагороди в Ощадбанку. Йдеться про поповнення рахунків через оператора платіжних та фінансових сервісів EasyPay. Отримати доплати зможуть тільки ті користувачі, які у рамках дії пропозиції авторизуються вперше. Предбачається за здійснення таких операцій надання до 500 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку мають використати гроші за кешбек-програмами до нової дати. Дата дедлайну була перенесена, а тому термін для розрахунку добіжить кінця 31 липня. Якщо накопичені гроші не використати, вони автоматично повернуться у держказну. Йдеться про програми "Нацкешбек", "Зимова 1000 грн", а також "Кешбек на пальне".