В Ощадбанке объяснили, как удаленно изменить финансовый номер телефона

Смартфон в руках, банковская карта. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" рассказали о том, можно ли изменить финансовый номер телефона в дистанционном режиме. Речь идет о важном инструменте защиты средств клиентов, привязанном к банковскому счету, от которого зависит полноценное функционирование ряда услуг.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook, сообщает издание Новини.LIVE.

Что нужно знать о финансовом номере в Ощадбанке

Финансовым номером называют базовый номер мобильного телефона клиента, подтвержденный банком. Именно он является основным ключом доступа к банковскому счету, ведь на него приходят пароли и коды подтверждения для входа в приложение, а также SMS-сообщения о списании/зачислении средств.

Номер телефона позволяет финансовому учреждению в своей базе данных точно знать, какой конкретный счет и банковская карта принадлежат тому или иному клиенту.

Для его замены предусмотрен специальный алгоритм действий, доступный через банкомат и терминал самообслуживания.

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Также в случае утери SIM-карты граждане могут обратиться в отделение Ощадбанка. С собой необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код.

Как изменить номер телефона в Ощадбанке дистанционно

С вопросом к государственному банку о возможности смены финансового номера в случае его утери обращаются клиенты финучреждения, находящиеся за пределами страны.

"Если я потерял финансовый номер телефона, скажите, пожалуйста, как сделать другой номер телефона финансовым? Хочу еще сказать, что я нахожусь не в Украине", — говорится в сообщении.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка пояснил, что все клиенты, независимо от места пребывания, могут изменить финансовый номер телефона в случае его утери или перехода на новый. В частности, для граждан, находящихся за рубежом, предусмотрен дистанционный вариант перехода на новый базовый номер.

Согласно правилам, в таком случае клиент должен обратиться в Ощадбанк через официальный сайт банка посредством видеоидентификации.

В то же время в банке отметили, что не все номера подходят для замены. Граждане, находящиеся за рубежом, могут перейти исключительно на номер телефона украинского мобильного оператора.

"Дистанционно финансовый номер можно изменить, зарегистрировавшись посредством видеоидентификации на сайте банка. Но хочу обратить внимание, что можно закрепить только мобильный телефон украинского оператора", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из клиентов начислят вознаграждения в Ощадбанке. Речь идет о пополнении счетов через оператора платежных и финансовых сервисов EasyPay. Получить доплаты смогут только те пользователи, которые в рамках действия предложения авторизуются впервые. За совершение таких операций предусмотрено вознаграждение до 500 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка должны использовать деньги по программам кэшбэка до новой даты. Дата дедлайна была перенесена, поэтому срок для расчета истечет 31 июля. Если накопленные деньги не будут использованы, они автоматически вернутся в государственную казну. Речь идет о программах "Нацкэшбэк", "Зимняя 1000 грн", а также "Кэшбэк на топливо".