Ощадбанк блокирует соцвыплаты: кто лишился доступа к средствам и как действовать

Деньги в руках, отделение банка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может блокировать социальные выплаты на счетах в рамках наложенного ареста. Чтобы иметь доступ к части средств, необходимо получить разрешение от исполнительной службы, однако у некоторых клиентов возникают с этим трудности.

Об этом говорится на портале Минфин в разделе "Отзывы", сообщает издание Новини.LIVE.

Кто имеет проблемы с доступом к средствам в Ощадбанке

В соответствии с украинским законодательством, на основании постановления о частичном снятии ареста со счетов банк обязан обеспечить доступ к гарантированному месячному лимиту.

Должник имеет право ежемесячно пользоваться частью арестованных средств:

написав заявление исполнителю;

указав номер счета и банк;

попросив определить счет для доступа к средствам.

В 2026 году речь идет о сумме, равной двум минимальным заработным платам, в пределах 17 294 грн ("минималка" составляет 8 647 грн).

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Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней принять решение и уведомить об этом банк.

Однако, как следует из одного из сообщений, у некоторых клиентов Ощадбанка возникают проблемы с доступом к средствам на арестованных счетах.

Как рассказала одна из гражданок, она проживает за границей, после наложения ареста обратилась к исполнительной службе с просьбой определить счет, однако, прибыв в отделение банка, ей отказали в разблокировании законной суммы средств. Причиной стало то, что она обратилась через месяц после получения постановления от исполнительной службы. Система блокирует счет из-за старых производств.

"Я пришла в отделение в среду, 17.06.2026, так как во время войны проживаю за границей и возможности прийти раньше не было. Поскольку ранее на мои счета были наложены аресты исполнительной службой, детские алименты в сумме 14 000 грн были заблокированы... Сотрудница банка, с которой я общалась в первый день, сказала, что в системе стоит красный флажок и средства заблокированы; на мой вопрос, что делать дальше, мне не дали никакого ответа", — говорится в обращении.

На портале женщине посоветовали сразу обратиться с жалобой в Национальный банк Украины (НБУ), который регулирует работу банков и небанковских финансовых учреждений и уполномочен защищать права потребителей финансовых услуг.

Почему Ощадбанк может блокировать даже соцвыплаты

Как отмечали ранее в государственном финансовом учреждении, клиентов может ожидать полная блокировка средств на счете в случае ареста.

Там пояснили, что банк не открывает счета специального назначения, так они называются лишь условно. В то время как законодательство действительно выделяет счета для средств специального назначения, и взыскание с этих выплат запрещено (пенсия, стипендия, зарплата, соцвыплаты).

На практике из-за технических особенностей украинские банки открывают только обычные текущие счета. Из-за этого на социальные выплаты также может распространяться возможность ареста.

Однако, если в финансовое учреждение поступят постановления о снятии ареста, счета разблокируются полностью или частично.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кого из клиентов Ощадбанка могут вскоре лишить доступа к счетам. По данным банка, речь идет об аннулировании средств на картах "Нацкэшбэк". Украинцы должны использовать накопленные суммы до конца июня, иначе деньги будут автоматически перечислены в государственную казну.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк в очередной раз продлил срок действия карт. На этот раз до 31 декабря текущего года. Это произошло автоматически для большинства карт, срок действия которых истек в феврале 2022-го. Продление коснулось не всех карт, поэтому их необходимо заменить в обязательном порядке, чтобы не потерять доступ к счетам.