Блокировка карт ПриватБанка: какая операция может стать основанием для ограничений

Государственный ПриватБанк заблокировал счета клиента, который выполнил несколько операций с криптовалютой. Блокировка произошла без предупреждения. Теперь мужчина вынужден искать другой банк для сотрудничества.

Об этом он рассказал в своей жалобе на портале "Минфин", передает Новини.LIVE.

Что произошло

Как рассказал мужчина, он обменивал криптоденьги P2P-переводами. Из-за того, что оперций было несколько, банк заблокировал счета.

"Справка о доходах и аргумент, что оборот значительно превышает количество тех P2P-денег, зачислены не были", — написал мужчина.

В итоге он перенес свой ФЛП в другой банк.

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке ранее уже отмечали, что все операции с критовалютой подлежат проверке в рамках финансового мониторинга и мероприятий по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В банке, в частности, оценивают, соответствует ли операция требованиям безопасности и соблюдения правил финмониторинга в Украине. Если нет - счета клиента немедленно блокируются.

