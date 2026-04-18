ПриватБанк рекомендует заменить карты: какие виды и почему это важно

Госфинучреждение "ПриватБанк" в период военного положения автоматически продлило срок действия всех пластиковых карт, которые в дальнейшем позволяют оплачивать покупки, услуги и получать наличные. Однако, чтобы избежать проблем с расчетами такими картами, в банке рекомендуют их заменить, воспользовавшись несколькими доступными вариантами.

Какие карты надо заменить в ПриватБанке в 2026 году

По информации банка, в период военного положения все старые карты ПриватБанка имеют продленный срок использования. Граждане могут не перевыпускать карты, даже если указанный срок действия подошел к концу в случае выполнения следующих операций:

оплата в магазинах через POS-терминалы;

снятие наличных средств в банкоматах;

осуществления операций в "Приват24";

пополнение счета (любым удобным способом).

Несмотря на это, для осуществления других видов операций, в частности, снятия наличных или финансовых операций на зарубежных сервисах, обмена валют — в банке рекомендуют перевыпустить карты.

Для клиентов доступны несколько способов полноценного пользования платежными картами от ПриватБанка:

Оформление мгновенной Digital карты в "Приват24". С ней можно делать расчеты в торговых сетях с помощью смартфона, снимать наличные средства из банкоматов ПриватБанка. Перевыпуск пластиковой карты в любом отделении ПриватБанка. Заказ доставки перевыпущенной карты по Украине или за границу.

Сервис доставки до конца года будет бесплатным, после чего по Украине услуга будет стоить 80 грн (вместе с НДС).

Те, кто не могут лично перевыпустить карту, имеют право оформить нотариальную доверенность. После чего доверенное лицо может обратиться с документами в банк. Таким образом можно будет перевыпустить карту без присутствия владельца.

Какие типы карт доступны для перевыпуска в ПриватБанке

Клиенты могут заменить карты с завершенными сроком действия таких типов:

Карта "Универсальная";

Карта для выплат (в том числе и пенсионная, для социальных выплат и т.д.);

Карта "Gold";

Карта Юниора;

Бизнес-карта;

Премиальная карта.

Заказать карту можно дистанционно в системе "Приват24". Для этого нужно:

выбрать меню "Кошелек";

нажать на карту для перевыпуска;

указать адрес;

в конце подтвердить "Заказать карту".

