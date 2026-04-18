Главная Финансы Шесть типов: какие карты ПриватБанка необходимо заменить

Дата публикации 18 апреля 2026 07:01
ПриватБанк рекомендует заменить карты: какие виды и почему это важно
Человек держит карту. Фото: УНИАН

Госфинучреждение "ПриватБанк" в период военного положения автоматически продлило срок действия всех пластиковых карт, которые в дальнейшем позволяют оплачивать покупки, услуги и получать наличные. Однако, чтобы избежать проблем с расчетами такими картами, в банке рекомендуют их заменить, воспользовавшись несколькими доступными вариантами.

О том, какие карты доступны для замены, рассказывают Новини.LIVE.

Какие карты надо заменить в ПриватБанке в 2026 году

По информации банка, в период военного положения все старые карты ПриватБанка имеют продленный срок использования. Граждане могут не перевыпускать карты, даже если указанный срок действия подошел к концу в случае выполнения следующих операций:

  • оплата в магазинах через POS-терминалы;
  • снятие наличных средств в банкоматах;
  • осуществления операций в "Приват24";
  • пополнение счета (любым удобным способом).

Несмотря на это, для осуществления других видов операций, в частности, снятия наличных или финансовых операций на зарубежных сервисах, обмена валют — в банке рекомендуют перевыпустить карты.

Для клиентов доступны несколько способов полноценного пользования платежными картами от ПриватБанка:

  1. Оформление мгновенной Digital карты в "Приват24". С ней можно делать расчеты в торговых сетях с помощью смартфона, снимать наличные средства из банкоматов ПриватБанка.
  2. Перевыпуск пластиковой карты в любом отделении ПриватБанка.
  3. Заказ доставки перевыпущенной карты по Украине или за границу.

Сервис доставки до конца года будет бесплатным, после чего по Украине услуга будет стоить 80 грн (вместе с НДС).

Те, кто не могут лично перевыпустить карту, имеют право оформить нотариальную доверенность. После чего доверенное лицо может обратиться с документами в банк. Таким образом можно будет перевыпустить карту без присутствия владельца.

Какие типы карт доступны для перевыпуска в ПриватБанке

Клиенты могут заменить карты с завершенными сроком действия таких типов:

  • Карта "Универсальная";
  • Карта для выплат (в том числе и пенсионная, для социальных выплат и т.д.);
  • Карта "Gold";
  • Карта Юниора;
  • Бизнес-карта;
  • Премиальная карта.

Заказать карту можно дистанционно в системе "Приват24". Для этого нужно:

  • выбрать меню "Кошелек";
  • нажать на карту для перевыпуска;
  • указать адрес;
  • в конце подтвердить "Заказать карту".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что с 1 июня этого года в ПриватБанк заработают новые правила на международные переводы в "Приват24". Речь идет о завершении действия сниженных тарифов.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке можно сэкономить на комиссиях во время операций в веб-банкинге "Приват24". Стоит только подключить отдельную услугу, что позволит платить меньше.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
