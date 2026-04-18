ПриватБанк рекомендует заменить карты: какие виды и почему это важно

Шесть типов: какие карты ПриватБанка необходимо заменить
Госфинучреждение "ПриватБанк" в период военного положения автоматически продлило срок действия всех пластиковых карт, которые в дальнейшем позволяют оплачивать покупки, услуги и получать наличные. Однако, чтобы избежать проблем с расчетами такими картами, в банке рекомендуют их заменить, воспользовавшись несколькими доступными вариантами.
Какие карты надо заменить в ПриватБанке в 2026 году
По информации банка, в период военного положения все старые карты ПриватБанка имеют продленный срок использования. Граждане могут не перевыпускать карты, даже если указанный срок действия подошел к концу в случае выполнения следующих операций:
- оплата в магазинах через POS-терминалы;
- снятие наличных средств в банкоматах;
- осуществления операций в "Приват24";
- пополнение счета (любым удобным способом).
Несмотря на это, для осуществления других видов операций, в частности, снятия наличных или финансовых операций на зарубежных сервисах, обмена валют — в банке рекомендуют перевыпустить карты.
Для клиентов доступны несколько способов полноценного пользования платежными картами от ПриватБанка:
- Оформление мгновенной Digital карты в "Приват24". С ней можно делать расчеты в торговых сетях с помощью смартфона, снимать наличные средства из банкоматов ПриватБанка.
- Перевыпуск пластиковой карты в любом отделении ПриватБанка.
- Заказ доставки перевыпущенной карты по Украине или за границу.
Сервис доставки до конца года будет бесплатным, после чего по Украине услуга будет стоить 80 грн (вместе с НДС).
Те, кто не могут лично перевыпустить карту, имеют право оформить нотариальную доверенность. После чего доверенное лицо может обратиться с документами в банк. Таким образом можно будет перевыпустить карту без присутствия владельца.
Какие типы карт доступны для перевыпуска в ПриватБанке
Клиенты могут заменить карты с завершенными сроком действия таких типов:
- Карта "Универсальная";
- Карта для выплат (в том числе и пенсионная, для социальных выплат и т.д.);
- Карта "Gold";
- Карта Юниора;
- Бизнес-карта;
- Премиальная карта.
Заказать карту можно дистанционно в системе "Приват24". Для этого нужно:
- выбрать меню "Кошелек";
- нажать на карту для перевыпуска;
- указать адрес;
- в конце подтвердить "Заказать карту".
