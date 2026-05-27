ПриватБанк начисляет на карты по 150 грн: что необходимо сделать

Карта, деньги и смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году государственный "ПриватБанк" предоставляет возможность своим клиентам без особых усилий сразу получить 150 грн. Такую сумму могут начислить на собственную карту в случае выполнения простой процедуры в приложении или веб-версии "Приват24".

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госбанка.

Кому из клиентов ПриватБанк сразу начисляет по 150 грн

По сообщению финучреждения, речь идет о специальном сервисе в банке "Посоветуй друзьям", в рамках которого можно получить бонус за приглашение новых клиентов пользоваться банковскими услугами ПриватБанка.

Согласно условиям, если посоветовать воспользоваться таким продуктом как карта "Универсальная", "Универсальная Gold" (в гривне) человеку, который никогда не имел этой карты или не имеет открытой карты последние полгода, то клиент сможет получить вознаграждение в 150 грн.

В банке отметили, что не только клиент сможет иметь право на такой бонус, но и приглашенный друг.

Читайте также:

"В сервисе "Посоветуй друзьям" получите и отправляйте друзьям свою реферальную ссылку, а когда они оформят продукты по ней — вознаграждение будет начислено вам обоим в программе лояльности "Привет", — говорится в сообщении.

Какие шаги необходимы для получения бонуса от ПриватБанка

По данным финучреждения, принять участие в такой акции могут граждане, которые уже имеют налоговый номер и являются клиентами банка.

Для получения вознаграждения достаточно выполнить следующие шаги в мобильном приложении или веб-версии "Приват24":

Необходимо зайти в меню "Посоветуй друзьям" в приложении или на портале; Выбрать карту, которую есть намерение посоветовать (из вышеперечисленных); Отправить ссылку другу в мессенджере или в соцсетях; Получить вознаграждение.

Средства поступят сразу после того, как новый клиент оформит продукт по присланной ссылке. Отмечается, что вознаграждение будет начислено в программе лояльности "Привет" в течение суток.

При этом банк не установил никаких ограничений по количеству советов.

В то же время, рекомендовать можно только тот продукт, которым пользуется сам клиент. То есть сначала нужно оформить продукт самому и протестировать.

Также надо учитывать, что вознаграждение не начислят, если друг уже имел этот продукт или закрыл его за последние шесть месяцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому ПриватБанк начислит 1 000 грн в мае 2026 года. По информации финучреждения, в случае участия в новой кешбек-программе клиенты смогут получить компенсации. Их начислят как бонус за осуществление денежных переводов по номеру телефона в приложении "Приват24" с картой Visa.

Еще Новини.LIVE писали, как не переплачивать за снятие наличных средств без карты ПриватБанка в мае текущего года. Клиенты могут воспользоваться сервисом, который позволяет снимать деньги без пластиковой карты в банкоматах, ресайклах и на кассах с помощью QR-кода или по финансовому номеру телефона.