Вторая квитанция за газ: надо ли платить пенсионерам в 2026 году

Квитанции за коммуналку и деньги.

В 2026 году платить за доставку природного газа должны все, кто имеет подключение к сети. При этом не имеет значения: происходит пользование газом или нет, потребителями являются пенсионеры или другие уязвимые категории граждан.

Об этом говорится в информации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кто должен оплачивать вторую платежку за газ

Оплата услуги по доставке газа является дополнительной финансовой нагрузкой, в частности, для малообеспеченных семей и пенсионеров. Несмотря на наличие различных льгот и скидок для уязвимых групп населения, отдельно на распределение газа они не распространяются.

Согласно действующим нормам, плату за распределение начисляют автоматически, если есть подключение к газовой сети. Поэтому платежка продолжит приходить, независимо от фактического потребления.

Оплата за распределение газа должна осуществляться ежемесячно до 20 числа. Сумму определяют на основе объема потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября), разделенного на 12 месяцев.

Тариф является фиксированным для каждого региона, а оплату нужно делать перед "Газсетью" или местным облгазом. Можно только платить меньше, сэкономив на уплате комиссии. Для этого стоит осуществить оплату за весь год вперед.

Можно ли не платить за доставку газа

Никакого способа, как пенсионерам не платить за доставку газа, нет. Единственный законный вариант избежать оплаты за эту услугу для уязвимых категорий лиц — это официально отключить дом от газораспределительной сети. Такой способ актуален для тех, кто не проживает в доме, или, если дом был поврежден от обстрелов.

Чтобы отключить жилье от газовой сети, необходимо разорвать соглашение с оператором. Для этого надо соблюсти следующие шаги:

Подать на имя оператора газораспределительной системы заявление с просьбой расторгнуть договор; Получить акт о прекращении поставок природного газа; Ждать прибытия специалистов, которые выполнят физическое отключение газа путем перекрытия подачи или установки специальной заглушки.

Счета за распределение перестанут поступать только после прохождения всех вышеуказанных этапов. Если оператор даст отказ на обращение, будет затягивать с решением, то можно написать жалобу в НКРЭКУ, которая осуществляет контроль за деятельностью поставщиков.

