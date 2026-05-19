Финансы ПриватБанк начислит на карту 1000 грн: что нужно сделать

ПриватБанк начислит на карту 1000 грн: что нужно сделать

Дата публикации 19 мая 2026 07:01
ПриватБанк выплатит на карты 1000 грн: что клиентам надо сделать в мае
Отделение банка, приложение Приват24 на телефоне, карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года государственный "ПриватБанк" предоставляет возможность получить денежные компенсации за некоторые денежные переводы через приложение "Приват24". Известно, что необходимо сделать, чтобы получить бонус в сумме 1 000 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу госбанка.

Кому ПриватБанк начислит 1 000 грн в мае

По сообщению финучреждения, речь идет о действии в банке кэшбэк-программы, в рамках которой клиенты могут получить бонусы за денежные переводы по финансовому номеру телефона в "Приват24" с банковской картой Visa.

По условиям, банк начислит за время действия программы для 150 клиентов по 1 000 грн. Ожидается, что выберут по 50 победителей ежемесячно. Чуть меньше есть шансы получить кэшбэк в 2 000 грн, их выплатят 75 клиентам или для 25 победителей ежемесячно, а также на начисление 3 000 грн — для 75 клиентов (25 победителей). Также можно выиграть iPhone 17 Pro Max.

"Один участник акции может на каждом этапе получать кэшбэк от 1 000 до 3 000 грн, но iPhone 17 Pro Max можно выиграть только один раз за весь период акции", — говорится в сообщении.

При этом, чем больше будет осуществлено переводов, тем больше шансов появится получить подарок или кэшбэк:

  1. За один перевод по номеру телефона за один этап акции клиент примет участие в розыгрыше бонуса 1 000 грн;
  2. За два перевода за один этап акции можно присоединиться к розыгрышу 2 000 грн;
  3. За три перевода за один этап можно стать участником розыгрыша кэшбэка в 3 000 грн.

Как присоединиться к кэшбэк-программе от ПриватБанка

Для участия в акции нужно быть совершеннолетним клиентом, иметь налоговый номер и активную банковскую карту Visa от ПриватБанка. Далее необходимо выполнить простые действия:

  • осуществить активацию услуги пополнения карты по номеру телефона через "Приват24";
  • сделать отправку или получить денежный перевод по номеру с банковской картой Visa от 1 000 грн в приложении.

В банке уточняют, что услуга для денежных переводов через номер телефона будет возможна исключительно, если владелец привязал его к номеру карты. Осуществить отправку денег можно, выбрав необходимый контакт из списка собственной телефонной книги. А именно:

  • нужно в "Приват24" выбрать в меню "Перевести";
  • указать получателя из списка телефонной книги;
  • отметить номер телефона получателя;
  • ввести нужную сумму для перевода;
  • подтвердить денежный перевод.

Как сообщали Новини.LIVE, тарифы для пополнения мобильного счета в "Приват24", через банкоматы и терминалы могут отличаться в мае. В частности, за пополнение мобильного через приложение клиент должен заплатить комиссию в 4 грн.

Также Новини.LIVE писали, как платить меньшие комиссии за снятие наличных средств без карты ПриватБанка в мае 2026 года. Клиентам доступен сервис, позволяющий снимать наличные без пластика в банкоматах, ресайклах и на кассах через QR-код или по финансовому номеру телефона.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
