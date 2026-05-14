Снятие наличных без карты ПриватБанка в мае: кто может не переплачивать

Комиссия за снятие наличных без карты Привата: как платить меньше
Клиентам государственного финучреждения "ПриватБанк" доступен современный сервис, позволяющий снимать наличные средства без физической карты в банкоматах, ресайклах и кассах путем использования мобильного приложения "Приват24" (QR-код) или по финансовому номеру телефона. Известно, какие самые выгодные комиссии и ограничения на такую услугу в мае 2026 года.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию банка.
Комиссии и ограничения на снятие наличных без карты в ПриватБанке
По данным банка, современный способ снятия наличных средств без физической карты считается вполне безопасным.
Клиентам доступна возможность получения наличных без физической карты, в том числе с Digital карты, через банкоматы, ресайклинговые банкоматы и банковские кассы ПриватБанка. Однако в финучреждении предусмотрены определенные лимиты на разрешенные к снятию суммы.
В то же время, комиссия за соответствующую услугу "Снять без карты" может отличаться. В зависимости от способа такой процедуры банк взыщет:
- 0,2% от суммы, минимально 5 грн — через кассу банка (с Digital карты) бесплатно — в случае сканирования QR-кода на планшете возле кассы через "Приват24";
- 2 грн — в банкоматах и ресайклах (с авторизацией по номеру телефона);
- 0 грн — в банкоматах и ресайклах по QR-коду.
В 2026 году также стоит обратить внимание на финансовые ограничения на разрешенные к снятию суммы:
- 4 000 грн за одну операцию (максимум пять финопераций);
- 20 000 грн в течение суток (со времени первого снятия наличных при отсутствии карты).
Что еще стоит знать о снятии наличных без карты Привата
Согласно правилам банка, чтобы снять наличные без физической карты или с помощью цифровой карты в кассе ПриватБанка, нужно придерживаться простой инструкции. А именно:
- сказать кассиру номер банковской карты;
- подтвердить финансовую операцию, ответив на звонок от банка.
В случае снятия средств в банкомате через авторизацию по финансовому номеру телефона нужно выполнить следующие шаги:
- выбрать опцию "Снятие без карты";
- указать собственный номер телефона;
- указать три последние цифры номера вызова, который поступит на телефон.
В случае снятия наличных в банкомате и ресайкле по QR-коду необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- авторизоваться в приложении "Приват24";
- выбрать опцию "Услуги";
- перейти в раздел "Снятие наличных";
- выбрать необходимую карту,
- ввести нужную для снятия сумму;
- указать ПИН-код;
- сделать сканирование QR-кода с экрана банкомата.
