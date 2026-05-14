КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес

Главная Финансы Комиссия за снятие наличных без карты Привата: как платить меньше

Комиссия за снятие наличных без карты Привата: как платить меньше

Дата публикации 14 мая 2026 07:01
Снятие наличных без карты ПриватБанка в мае: кто может не переплачивать
Деньги, человек возле ресайкла. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиентам государственного финучреждения "ПриватБанк" доступен современный сервис, позволяющий снимать наличные средства без физической карты в банкоматах, ресайклах и кассах путем использования мобильного приложения "Приват24" (QR-код) или по финансовому номеру телефона. Известно, какие самые выгодные комиссии и ограничения на такую услугу в мае 2026 года.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию банка.

Комиссии и ограничения на снятие наличных без карты в ПриватБанке

По данным банка, современный способ снятия наличных средств без физической карты считается вполне безопасным.

Клиентам доступна возможность получения наличных без физической карты, в том числе с Digital карты, через банкоматы, ресайклинговые банкоматы и банковские кассы ПриватБанка. Однако в финучреждении предусмотрены определенные лимиты на разрешенные к снятию суммы.

В то же время, комиссия за соответствующую услугу "Снять без карты" может отличаться. В зависимости от способа такой процедуры банк взыщет:

  1. 0,2% от суммы, минимально 5 грн — через кассу банка (с Digital карты) бесплатно — в случае сканирования QR-кода на планшете возле кассы через "Приват24";
  2. 2 грн — в банкоматах и ресайклах (с авторизацией по номеру телефона);
  3. 0 грн — в банкоматах и ресайклах по QR-коду.

В 2026 году также стоит обратить внимание на финансовые ограничения на разрешенные к снятию суммы:

  • 4 000 грн за одну операцию (максимум пять финопераций);
  • 20 000 грн в течение суток (со времени первого снятия наличных при отсутствии карты).

Что еще стоит знать о снятии наличных без карты Привата

Согласно правилам банка, чтобы снять наличные без физической карты или с помощью цифровой карты в кассе ПриватБанка, нужно придерживаться простой инструкции. А именно:

  • сказать кассиру номер банковской карты;
  • подтвердить финансовую операцию, ответив на звонок от банка.

В случае снятия средств в банкомате через авторизацию по финансовому номеру телефона нужно выполнить следующие шаги:

  • выбрать опцию "Снятие без карты";
  • указать собственный номер телефона;
  • указать три последние цифры номера вызова, который поступит на телефон.

В случае снятия наличных в банкомате и ресайкле по QR-коду необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • авторизоваться в приложении "Приват24";
  • выбрать опцию "Услуги";
  • перейти в раздел "Снятие наличных";
  • выбрать необходимую карту,
  • ввести нужную для снятия сумму;
  • указать ПИН-код;
  • сделать сканирование QR-кода с экрана банкомата.

Еще Новини.LIVE писали, что до 10 августа клиентам ПриватБанка будут начислять компенсации за некоторые операции. Речь идет о возможности получения кэшбэка за некоторые переводы через Western Union. Предусматривается, в частности, предоставление 3 500 грн денежного бонуса.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому стали более доступны возможности "Оплаты частями" в ПриватБанке. Клиентам разрешили разделить сумму товара на большее число платежей, что позволит сократить обременение на бюджет. Соответствующие условия распространяются на товары для дома, сада и огорода.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
