Снятие наличных без карты ПриватБанка в мае: кто может не переплачивать

Клиентам государственного финучреждения "ПриватБанк" доступен современный сервис, позволяющий снимать наличные средства без физической карты в банкоматах, ресайклах и кассах путем использования мобильного приложения "Приват24" (QR-код) или по финансовому номеру телефона. Известно, какие самые выгодные комиссии и ограничения на такую услугу в мае 2026 года.

Комиссии и ограничения на снятие наличных без карты в ПриватБанке

По данным банка, современный способ снятия наличных средств без физической карты считается вполне безопасным.

Клиентам доступна возможность получения наличных без физической карты, в том числе с Digital карты, через банкоматы, ресайклинговые банкоматы и банковские кассы ПриватБанка. Однако в финучреждении предусмотрены определенные лимиты на разрешенные к снятию суммы.

В то же время, комиссия за соответствующую услугу "Снять без карты" может отличаться. В зависимости от способа такой процедуры банк взыщет:

0,2% от суммы, минимально 5 грн — через кассу банка (с Digital карты) бесплатно — в случае сканирования QR-кода на планшете возле кассы через "Приват24"; 2 грн — в банкоматах и ресайклах (с авторизацией по номеру телефона); 0 грн — в банкоматах и ресайклах по QR-коду.

В 2026 году также стоит обратить внимание на финансовые ограничения на разрешенные к снятию суммы:

4 000 грн за одну операцию (максимум пять финопераций);

20 000 грн в течение суток (со времени первого снятия наличных при отсутствии карты).

Что еще стоит знать о снятии наличных без карты Привата

Согласно правилам банка, чтобы снять наличные без физической карты или с помощью цифровой карты в кассе ПриватБанка, нужно придерживаться простой инструкции. А именно:

сказать кассиру номер банковской карты;

подтвердить финансовую операцию, ответив на звонок от банка.

В случае снятия средств в банкомате через авторизацию по финансовому номеру телефона нужно выполнить следующие шаги:

выбрать опцию "Снятие без карты";

указать собственный номер телефона;

указать три последние цифры номера вызова, который поступит на телефон.

В случае снятия наличных в банкомате и ресайкле по QR-коду необходимо выполнить следующую последовательность действий:

авторизоваться в приложении "Приват24";

выбрать опцию "Услуги";

перейти в раздел "Снятие наличных";

выбрать необходимую карту,

ввести нужную для снятия сумму;

указать ПИН-код;

сделать сканирование QR-кода с экрана банкомата.

