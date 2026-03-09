Если отменили субсидию из-за выезда за границу — как восстановить помощь

Человек с квитанцией, деньгами и смартфоном. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины остаются без субсидии, если выезжают за границу и находятся вне дома более 60 дней. Но, в отдельных случаях важную для многих помощь позволят восстановить.

Об этом сообщает издание На пенсии, передает Новини.LIVE.

Подробнее о восстановлении субсидии

Как объясняется в материале, субсидию могут не назначать или прекращать, если человек находится за пределами Украины более 60 дней подряд. Но сюда не засчитывают период лечения за рубежом, если это подтверждено медицинскими документами. Также не учитываются дни, когда человек находится за границей во время военного положения и еще два месяца после его отмены.

Чтобы восстановить право на субсидию, нужно:

В медицинском учреждении за рубежом следует взять справку или выписку, где указано, что человек проходит лечение, а также период лечения с конкретными датами. Перевести документы на украинский язык и заверить у нотариуса или в бюро переводов. Подать заявление в Пенсионный фонд.

Вместе с заявлением надо предоставить декларацию о доходах, медицинские подтверждающие документы о лечении за рубежом.

Сделать это можно на электронном портале Пенсионного фонда или отправить заказным письмом в сервисный центр по месту регистрации.

Если информация о лечении субсидианта за рубежом подтвердится, то решение о прекращении субсидии, вероятно, пересмотрят.

Что еще стоит знать

Напомним, Госпогранслужбу могут обязать делиться с Пенсионным фондом Украины информацией о гражданах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно оккупированные территории и выезжали из них через контрольные пункты въезда-выезда.

Пенсионный фонд будет использовать эти данные, когда будет назначать субсидии, льготы, соцпомощь и другие госвыплаты.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, которые не имеют центрального отопления, газа или электроотопления, предоставляют отдельную субсидию. Она помогает оплатить дрова, уголь, сжиженный газ или жидкое топливо. Еще мы рассказывали, что для населения действует два вида государственной поддержки для оплаты коммуналки. Люди могут выбирать один из них.