Нафтогаз предупредил о необходимости установки важного газового прибора: цены

Человек зажигает газовую конфорку. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года клиенты "Нафтогаза Украины", использующие голубое топливо, должны позаботиться о безопасности в своих домах и приобрести специальное устройство, которое поможет своевременно обнаружить утечки и избежать отравления или угрозы взрыва. Если в доме до сих пор нет соответствующего прибора, то можно выбрать наиболее подходящий и бюджетный вариант из тех, что рекомендует компания.

О том, как работают устройства, какие есть варианты и какие цены на данный момент, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Особенности работы сигнализаторов в Украине

По информации Нафтогаза, природный газ является удобным и доступным источником энергии, однако он также может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни граждан.

Наибольшей угрозой является угарный газ, ведь у него нет ни запаха, ни цвета, а потому его сложно сразу обнаружить. При этом даже незначительные его концентрации могут привести к появлению головной боли, головокружения, тошноты и слабости.

В наиболее тяжелых случаях он может вызвать серьезное отравление или привести к летальному исходу. По данным Нафтогаза, такие случаи фиксируются в Украине ежегодно.

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Во избежание такого развития событий украинским потребителям рекомендуют иметь в доме газовый сигнализатор. Такое устройство постоянно контролирует качество воздуха и мгновенно реагирует на появление опасных веществ:

метана;

пропана;

бутана;

угарного газа.

Как выбрать прибор для обнаружения утечки газа

Сигнализаторы газа работают как от сети, так и от батареек. Первые считаются более стабильными, тогда как вторые — более удобными, ведь их можно свободно перемещать.

Компания предлагает несколько типов таких устройств:

каталитические — стоят недорого и реагируют мгновенно;

полупроводниковые — дорогостоящие, но при этом наиболее точные;

инфракрасные — умеренная стоимость, просты в использовании, однако могут допускать ошибки.

Как правило, в случае превышения концентрации опасных веществ такие устройства подают звуковые или световые сигналы. Более современные модели также обладают дополнительными возможностями. В частности, некоторые из них могут:

вызывать соответствующие службы;

сообщать об угрозах на телефон;

автоматически перекрывать газ.

Стоимость газовых сигнализаторов и другие нюансы

По данным компании, цены на сигнализаторы для обнаружения утечек газа зависят от функций. Самый бюджетный вариант стоит 1 180 грн. В то же время, некоторые усовершенствованные модели могут достигать 4 000 грн.

Специалисты Нафтогаза не обеспечивают клиентов в автоматическом режиме такими приборами, в отличие от счетчиков. Покупка и установка сигнализаторов ложится на плечи потребителей. В то же время их наличие является обязательным.

Кроме того, правильное размещение поможет быстрее обнаруживать утечки и избежать опасных ситуаций.

Специалисты рекомендуют устанавливать сигнализаторы в каждой комнате, где есть газовые приборы, на расстоянии от одного до трех метров от источника газа.

При этом не рекомендуется размещать сигнализатор вблизи окон, вытяжек или открытого огня. Высота зависит от типа прибора — его можно установить либо под потолком, либо на уровне роста человека.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто получит "третью платежку" в сентябре. Лишь некоторым клиентам Газсети придется произвести дополнительную оплату за газ. Речь идет о квитанции за услугу по техническому обслуживанию газовых сетей домов. Ее стоимость будет зависеть от нескольких факторов. В рамках проверки специалисты газораспределительной компании обеспечат безопасность сетей от утечки газа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году газоснабжающие компании получат право отключать клиентам природный газ. Среди причин наиболее распространенной является задолженность. После погашения долга специалисты должны будут подключить услугу. Стоимость повторного подключения в настоящее время составляет 300 — 1 000 грн.