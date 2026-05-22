Расчет в Нафтогазе по новым реквизитам: что важно знать

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" просит клиентов тщательно следить за тем, чтобы средства для расчета за природный газ поступили на новые реквизиты, которые были изменены весной 2026 года. В большинстве банков новые данные подтянутся автоматически, однако в некоторых случаях необходимо вводить реквизиты вручную.

Что важно знать о новых реквизитах в Нафтогазе

По данным газоснабжающей компании, изменения в реквизитах автоматически должны были обновиться для всех банковских учреждений, которые являются партнерами предприятия. Однако все еще существует угроза задержек в обновлении соответствующей информации в системах некоторых других банков. Поэтому, клиентам компании рекомендуют самостоятельно проверять данные.

В частности, для украинцев доступна возможность сверить актуальные реквизиты на официальном портале Нафтогаза в разделе "Новости" и "Официальная информация". Кроме того, на бумажных платежках также будут указаны уже измененные реквизиты.

Как объясняют в компании, в случае ошибочной оплаты за газ, осуществленной потребителями по предыдущим реквизитам, ее все равно все еще зачислят, однако в дальнейшем при осуществлении платежей необходимо использовать исключительно новые реквизиты.

Информацию о зачислении средств можно будет посмотреть в личном кабинете, чат-боте или в мобильном приложении "Куб".

Какие теперь реквизиты для оплаты за голубое топливо

По сообщению компании, гражданам при указании лицевого счета от ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в назначении платежа нужно создать новый шаблон в платежных системах и осуществить расчет уже по измененным реквизитам:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Также клиенты во избежание долгов, начисления пени и прекращения поставок газа должны оплачивать счета до 25 числа ежемесячно. Потребители могут перейти на цифровые платежки в онлайн-сервисах, это будет гарантировать своевременность и удобство оплаты.

В частности, передавать данные, делать расчеты, оперировать сразу несколькими счетами и быть в курсе новостей от компании можно с помощью":

мобильного приложения "Куб";

личного кабинета на портале Нафтогаза.

