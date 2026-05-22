Расчет в Нафтогазе по новым реквизитам: что важно знать

Новые реквизиты в Нафтогазе: что важно знать клиентам
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" просит клиентов тщательно следить за тем, чтобы средства для расчета за природный газ поступили на новые реквизиты, которые были изменены весной 2026 года. В большинстве банков новые данные подтянутся автоматически, однако в некоторых случаях необходимо вводить реквизиты вручную.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию пресс-службы Нафтогаза в социальной сети Facebook.
Что важно знать о новых реквизитах в Нафтогазе
По данным газоснабжающей компании, изменения в реквизитах автоматически должны были обновиться для всех банковских учреждений, которые являются партнерами предприятия. Однако все еще существует угроза задержек в обновлении соответствующей информации в системах некоторых других банков. Поэтому, клиентам компании рекомендуют самостоятельно проверять данные.
В частности, для украинцев доступна возможность сверить актуальные реквизиты на официальном портале Нафтогаза в разделе "Новости" и "Официальная информация". Кроме того, на бумажных платежках также будут указаны уже измененные реквизиты.
Как объясняют в компании, в случае ошибочной оплаты за газ, осуществленной потребителями по предыдущим реквизитам, ее все равно все еще зачислят, однако в дальнейшем при осуществлении платежей необходимо использовать исключительно новые реквизиты.
Информацию о зачислении средств можно будет посмотреть в личном кабинете, чат-боте или в мобильном приложении "Куб".
Какие теперь реквизиты для оплаты за голубое топливо
По сообщению компании, гражданам при указании лицевого счета от ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в назначении платежа нужно создать новый шаблон в платежных системах и осуществить расчет уже по измененным реквизитам:
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
- ЕГРПОУ 40121452;
- Р/р UA723204780000026006000255925;
- МФО 320478;
- АБ "Укргазбанк".
Также клиенты во избежание долгов, начисления пени и прекращения поставок газа должны оплачивать счета до 25 числа ежемесячно. Потребители могут перейти на цифровые платежки в онлайн-сервисах, это будет гарантировать своевременность и удобство оплаты.
В частности, передавать данные, делать расчеты, оперировать сразу несколькими счетами и быть в курсе новостей от компании можно с помощью":
- мобильного приложения "Куб";
- личного кабинета на портале Нафтогаза.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые потребители могут уменьшить платежи за коммунальные услуги. Это станет возможным, если отказаться от некоторых из них. Речь идет, в частности, о централизованном отоплении. Однако для этого необходимо согласие всех жителей дома.
Еще Новини.LIVE писали, что украинцы должны следить за сроками поверки счетчиков отопления и горячей воды. Если пропустить дедлайны, начисление сумм к оплате будут происходить иначе. Платежки могут существенно увеличиться. Можно онлайн заказать замену или установку новых счетчиков.