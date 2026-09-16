Досрочное погашение кредита: когда украинцы могут сэкономить

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, у которых есть кредит, могут вернуть заемные средства досрочно, не дожидаясь окончания срока действия договора. Это может помочь уменьшить общую переплату, ведь после досрочного погашения проценты не должны начисляться за тот период, когда человек уже не пользуется деньгами. В то же время важно правильно рассчитать окончательную сумму и проверить, действительно ли кредит закрыт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Гаразд".

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Какие проценты не придется платить банку

При досрочном погашении кредита заемщик должен уплатить остаток основной суммы долга, а также начисленные проценты и комиссии, если они предусмотрены условиями договора. При этом проценты за будущий период пользования кредитом платить не нужно.

НБУ отмечает, что в случае досрочного погашения кредита проценты уплачиваются только за фактический период пользования средствами.

То есть если человеку оставалось еще год выплачивать кредит, но он полностью погасил его сейчас, банк не должен начислять проценты за следующие 12 месяцев только потому, что именно такой срок был предусмотрен первоначальным графиком.

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Именно поэтому досрочное погашение может быть выгодным прежде всего по кредитам с высокой процентной ставкой или длительным сроком выплат.

Может ли банк взимать плату за досрочное погашение

Сам факт того, что заемщик решил вернуть кредит раньше установленного срока, не дает банку права требовать отдельную плату за досрочное погашение.

НБУ подчеркивает, что законодательство не устанавливает ограничений на досрочное погашение кредита. В то же время перед внесением всей суммы стоит уточнить в банке точный размер задолженности на конкретную дату.

Это важно, поскольку окончательный расчет может включать остаток основной суммы кредита, уже начисленные проценты и предусмотренные договором платежи.

Почему нельзя просто перечислить остаток по графику

Если человек решил досрочно погасить кредит, не стоит ориентироваться только на сумму, оставшуюся в графике платежей.

Например, в графике может быть указано, что заемщику осталось выплатить 100 тыс. грн в течение следующих двух лет. Но эта сумма может включать не только основную сумму кредита, но и будущие проценты.

При досрочном погашении необходимо получить от банка именно ту сумму, которая требуется для полного погашения задолженности на определенную дату.

Таким образом, заемщик не переплачивает за те проценты, которые были бы начислены в будущем за пользование кредитными средствами.

Что нужно проверить перед досрочным погашением

Перед внесением денег стоит обратиться в банк и попросить расчет полной суммы для досрочного погашения.

В нем нужно проверить:

сколько осталось основного долга;

сколько процентов уже начислено;

есть ли другие платежи по договору;

на какую именно дату рассчитана сумма;

будет ли кредит полностью закрыт после внесения средств.

Особенно важно получить подтверждение об отсутствии задолженности после платежа. Самого перевода средств недостаточно, если кредитный счет продолжает действовать или осталась небольшая сумма долга.

Когда досрочное погашение кредита особенно выгодно

Наибольший финансовый эффект досрочное погашение может дать тогда, когда до окончания срока кредита остается много времени, а процентная ставка высокая.

Например, если заемщик имеет кредит на несколько лет и решает закрыть его через год, он может избежать будущих процентных начислений за оставшийся срок.

В то же время перед досрочным погашением стоит сравнить эту экономию с другими возможностями использования денег. Если для полного закрытия кредита придется потратить все сбережения, оставив себя без финансовой подушки, такое решение может оказаться невыгодным.

Что важно после внесения последнего платежа

После полного погашения кредита стоит убедиться, что банк действительно закрыл задолженность.

Заемщику желательно проверить статус кредита в приложении или интернет-банкинге и получить документ или другое подтверждение о полном выполнении обязательств.

Это поможет избежать ситуации, когда человек считает кредит закрытым, но из-за технической ошибки или неучтенного платежа остается небольшая задолженность.

НБУ также советует заемщикам внимательно проверять условия кредитного договора и производить необходимые расчеты перед досрочным погашением.

Ранее Новини.LIVE писали, что ПриватБанк может снизить кредитный лимит клиентам из-за возраста. Такие изменения могут повлиять на доступную сумму заемных средств и ежемесячные финансовые возможности клиента. Поэтому перед досрочным погашением кредита стоит оценить, останется ли достаточный резерв денег на непредвиденные расходы.

Также Новини.LIVE сообщали о предложении ввести рассрочку на товары для домашних животных в monobank. Подобные финансовые сервисы позволяют распределить расходы на несколько платежей, однако могут увеличить срок финансовых обязательств. Досрочное погашение в таком случае помогает избежать начисления будущих процентов за фактический период пользования средствами.