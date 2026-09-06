Комиссии для карт Ощадбанка в 2026 году: за какие операции придется доплачивать

Карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

При оплате картой, переводах и даже обычном снятии наличных в Ощадбанке может взиматься комиссия. Все зависит от тарифа, суммы и способа проведения операции. Например, перевод через "Ощад 24/7" иногда будет бесплатным, тогда как та же операция через терминал обойдется дороже. Известно, на какие операции стоит обратить внимание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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Снятие наличных сверх лимита

По тарифу "Моя карта" снятие наличных в банкоматах Ощадбанка и других украинских банков в пределах установленного лимита не тарифицируется. Если же клиент превышает лимит, банк удерживает комиссию в размере 1% от суммы.

За получение наличных в кассах других украинских банков предусмотрена комиссия в размере 1,5% от суммы и 5 гривен. За снятие средств в банкоматах зарубежных банков тариф составляет 1,5% от суммы и 35 гривен.

Перевод на карту другого банка

Перевод с карты Ощадбанка на карту другого банка через "Ощад 24/7" в пределах единого лимита не тарифицируется при сумме до 20 000 гривен. Если лимит превышен, комиссия составляет 1% от суммы и 5 гривен. При переводе через банкомат или информационно-платежный терминал действует такая же комиссия.

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Перевод по реквизитам

Комиссия может взиматься и за перевод по реквизитам счета. Если деньги поступают на счет в другом банке через "Ощад 24/7", тариф составляет 0,5% от суммы. Минимальная комиссия — 5 гривен, максимальная — 500 гривен.

Через информационно-платежный терминал такой перевод стоит 1% от суммы. Минимальная комиссия составляет 10 гривен, максимальная — 1 000 гривен.

Оплата штрафов и бюджетных платежей

За такие операции банк удерживает 1% от суммы. При этом действуют ограничения: комиссия не может быть меньше 3 гривен и больше 500 гривен. Перед подтверждением платежа клиенту стоит проверить, какую именно сумму комиссии покажет сервис.

Платежи на счета компаний

Если компания, на счет которой перечисляются деньги, не имеет договора с Ощадбанком на прием платежей, через "Ощад 24/7" взимается 1% от суммы. Минимальная комиссия составляет 3 гривны.

Для компаний, с которыми у банка есть договор, условия могут отличаться. Размер комиссии зависит от договора с конкретным получателем.

Пополнение мобильного телефона

Обычное пополнение мобильного счета также может быть платным. По тарифу "Моя карта" комиссия составляет 3 гривны. Такая же плата предусмотрена за пополнение через контакт-центр банка, в частности с помощью чата с оператором или чат-бота.

Платные уведомления об операциях

Отдельные расходы касаются уведомлений об операциях по карте. Для тарифа "Моя карта" Push-уведомления и информирование по электронной почте бесплатны.

За уведомления в Viber нужно платить 25 гривен в месяц, а за SMS — 40 гривен в месяц за каждую карту.

Приведенные условия рассчитаны на основе самого популярного тарифа "Моя карта", однако для пенсионных и зарплатных карт лимиты бесплатного снятия наличных и переводов могут быть меньше.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда Ощадбанк может списать 150 гривен с карты. Комиссия грозит счетам, по которым в течение 12 месяцев не было никаких операций по зачислению или списанию средств. Чтобы избежать списания, достаточно периодически пользоваться картой, пополнять ее или закрыть ненужный счет.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько валюты можно покупать и снимать в Ощадбанке после ослабления ограничений НБУ. Для различных операций лимиты теперь составляют от 140 000 до 500 000 гривен. Изменения касаются покупки валюты, переводов, снятия наличных и расчетов за рубежом.