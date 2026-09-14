Снятие наличных без переплат: лимиты популярных банков в 2026 году

Мужчина у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут существенно переплатить за снятие наличных в банкомате. В одном банкомате комиссии может не быть, а в другом придется заплатить процент. Все зависит от банка, типа карты и установленного для нее тарифа. Где-то действует ежемесячный лимит на бесплатный снятие, а где-то наличные можно получить без комиссии только в определенной сети.

Сколько денег можно снять и как избежать лишних расходов, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Сколько денег можно снять за сутки

Во время военного положения в Украине действует общий лимит на снятие наличных — до 100 000 гривен в сутки с одного счета. Но не каждый банк позволит без комиссии снять всю эту сумму. Финучреждения устанавливают собственные условия — суточные и месячные лимиты на бесплатное получение наличных.

ПриватБанк

В ПриватБанке собственные деньги можно снимать без комиссии, если пользоваться "Картой для выплат". А вот для карты "Универсальная" условия другие. В банкоматах ПриватБанка комиссия составляет 1%, а в банкоматах других банков — 1,5%.

Лимит на снятие — до 40 000 гривен за три часа и до 100 000 гривен в сутки. Для карт других банков в банкоматах ПриватБанка действует ограничение до 20 000 гривен за одну операцию.

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Ощадбанк

В Ощадбанке без комиссии можно снимать деньги в пределах месячного лимита, который зависит от тарифного пакета. Чаще всего это до 20 000 гривен в месяц. Если превысить эту сумму, банк взимает 1% комиссии.

Стандартный суточный лимит составляет до 10 000 гривен. При необходимости его можно увеличить до 100 000 гривен через мобильное приложение или горячую линию. Есть и отдельное ограничение — до 25 000 гривен за три часа в одном банкомате.

Monobank

Владельцы черных и белых карт могут снимать собственные средства без комиссии в кассах банков-партнеров — Universal Bank, А-Банк и Укргазбанк. В других банкоматах и кассах взимается комиссия в соответствии с тарифом. Суточный лимит составляет до 100 000 гривен отдельно для каждого типа карты.

Sense Bank

В Sense Bank собственные деньги можно снимать без комиссии в рамках бесплатного пакета услуг. Обычно речь идет о сумме до 20 000 гривен в месяц. Если превысить этот лимит, комиссия составит 3% от суммы операции, но не менее 25 гривен. Общий лимит на снятие — до 100 000 гривен в сутки.

Снимать кредитные деньги дороже

Если человек снимает не собственные средства, а деньги в рамках кредитного лимита, условия будут менее выгодными. За такую операцию банки взимают более высокую комиссию. Обычно она составляет от 3% до 4% от суммы снятия.

Как получить наличные без банкомата

Если поблизости нет нужного банкомата, есть еще один вариант — получить деньги на кассе магазина или АЗС. Услуга "Наличные на кассе" работает при оплате картой. Получить деньги можно, в частности, в АТБ, "Сильпо", Varus, "Форе", "Fozzy", а также на АЗС OKKO и WOG.

За один чек можно получить до 6 000 гривен наличными. Для большинства дебетовых карт такая услуга бесплатна. Но сначала нужно что-то приобрести в магазине или на АЗС и предупредить кассира, что вы хотите забрать часть суммы наличными.

Ранее Новини.LIVE писали, за какие операции Ощадбанк может взимать комиссию. Платными могут быть переводы, снятие наличных сверх лимита, бюджетные платежи, пополнение мобильного и некоторые платежи на счета компаний. Размер комиссии зависит от вида операции, суммы и тарифа, а уведомления об операциях в Viber и SMS также могут стоить денег.

Также Новини.LIVE писали, нужно ли менять карты ПриватБанка по истечении срока действия. Во время военного положения их автоматически продлили еще на 913 дней, а по желанию клиент может оформить Digital-карту через Приват24. Ею можно расплачиваться и снимать наличные без пластиковой карты, в том числе без комиссии через QR-код.