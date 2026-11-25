Смартфон с приложением ПриватБанка и ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

В государственном ПриватБанке ввели обновленный механизм авторизации предпринимателями и корпоративными клиентами. Теперь вход в веб-версию сервиса "Приват24 для бизнеса" возможен без необходимости традиционного ввода паролей и прохождения этапов подтверждения личности.

Об этом говорится в официальном сообщении на странице в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

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Внедрение нового функционала в ПриватБанке

Как сообщили в банке, на процедуру входа в веб-версию теперь нужно столько же времени, сколько необходимо пользователю для того, чтобы достать смартфон.

Оперативность доступа в свой кабинет клиентам обеспечит возможность сканирования сгенерированного на экране компьютера QR-кода через мобильное приложение госбанка.

Авторизация по пиктограмме ПриватБанка

Выбрав первый способ авторизации, можно быстро попасть в веб-версию с рабочего стола смартфона без открытия банковского приложения. Пользователь должен придерживаться такого алгоритма действий:

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нужно на экране устройства зажать пальцем значок приложения "Приват24 для бизнеса";

после этого появится контекстное меню;

далее следует выбрать пункт "Сканировать";

подтвердить намерение входа;

навести смартфон на QR-код на странице входа в веб-версию.

Также в банке уточнили, что у смартфонов, работающих на базе операционной системы Android, есть возможность вынесения отдельной кнопки быстрого запуска "Сканировать" сразу на главный экран. Так вход будет еще более оперативным.

Вход во внутреннем меню программы

Воспользоваться вторым вариантом входа можно, если находиться в приложении, или если клиент привык пользоваться традиционной навигацией. Для авторизации таким способом следует выполнить следующие последовательные действия:

зайти на своем смартфоне в "Приват24 для бизнеса";

в нижнем меню интерфейса найти знак QR-сканера;

навести камеру телефона на QR-код в веб-версии для подтверждения входа.

В банке отметили, что нововведение относительно входа по принципу "скан по телефону — и вы в веб-версии" должно сэкономить время бизнес-клиентам во время операций со счетами.

Что еще банк упростил в "Приват24"

Также в мобильном приложении ПриватБанка благодаря искусственному интеллекту можно сократить время, заполняя платежи. "Приват24 для бизнеса" может мгновенно:

распознавать реквизиты по фото/файлам/скопированному тексту;

автоматически заполнять платежи.

Бизнес-клиентам останется только проверить внесенную информацию и поставить подпись.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в декабре этого года в ПриватБанке будут актуальны лимиты при отправке денег с карт. В дальнейшем будет ограничена максимальная сумма на переводы. Также к лимиту будут относиться некоторые новые платежи. В частности, стандартный порог на финоперации составит 100 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в ПриватБанке можно будет получить компенсации при оплате товаров картами банка офлайн/онлайн в одной из сетей супермаркетов. По правилам, предполагается 5% скидки при покупке товаров в "Сільпо" картами Привата. Максимально можно сэкономить 200 грн.