Мужчина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам ПриватБанка придется учесть новые расходы при замене банковской карты. С 1 января 2027 года доставка перевыпущенной карты по Украине будет стоить 80 грн с НДС. За международную доставку также будет взиматься плата, а вот получение карты для нового счета останется бесплатным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на тарифы ПриватБанка.

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За что ПриватБанк будет взимать 80 грн

Согласно обновленным условиям банка, до 31 декабря 2026 года доставка перевыпущенной карты по Украине не тарифицируется. Однако с 1 января 2027 года за организацию такой услуги клиентам придется платить 80 грн с учетом НДС.

Изменения коснутся клиентов, которые заказывают доставку карты после ее перевыпуска. Если же человек открывает новый счет и заказывает физическую карту, ее доставка по Украине останется бесплатной.

Отдельный тариф введут и для международной доставки перевыпущенных карт. Его размер будет зависеть от условий отправки и страны получения, поэтому единой фиксированной суммы банк не указывает.

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Как заказать карту ПриватБанка

Оформить перевыпуск и доставку карты можно удаленно через приложение Приват24. Для этого нужно:

открыть меню "Все счета";

выбрать карту, которую нужно перевыпустить;

перейти в ее настройки;

нажать "Заказать карту";

выбрать доставку по Украине или международную отправку.

Также клиентам следует учесть годовое ограничение: доступно до шести карт всех типов в течение календарного года. В этот лимит засчитываются заказы карт по Украине и за границу, в том числе при перевыпуске или открытии нового счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предлагает предпринимателям денежные бонусы за расчеты бизнес-картой. Для участия в программе необходимо совершать покупки на сумму от 15 000 грн. Размер вознаграждения и условия его получения зависят от выполнения требований банка.

Кроме того, клиенты ПриватБанка могут оформить государственную помощь на детей в размере от 7 000 до 12 000 грн. Для получения средств необходимо соответствовать условиям программы и открыть специальный счет. Выплаты предусмотрены для семей, соответствующих установленным критериям, а оформление доступно через банк.