Новые цены на электричество — стоимость будет зависеть от объема потребления

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине вскоре повысится стоимость электрической энергии. Новую цену хотят привязать к объему потребления.

Об этом заявил глава Министерства энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству 24 мая.

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Дифференцированный тариф на электричество

По его словам, установить новый тариф на электричество планируют дифференцированным, в зависимости от потребления электроэнергии.

"Более того, мы сейчас рассматриваем этот дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф, измененный на другой. Будет дифференциация в зависимости от объема потребления электроэнергии", — сообщил он.

Сейчас рассматривается вопрос изменения стоимости электричества. Окончательное решение станет известно в течение следующей недели, то есть к концу весны.

Какие могут быть цены

Галущенко не уточнил, как именно изменится тариф. Ранее в профильном комитете Верховной Рады и в Министерстве энергетики предполагали, что цена может вырасти с 2,64 грн/кВт-ч до 4 грн/кВт, или до 5,2 грн/кВт.

В настоящее время рыночная стоимость электричества для мелкого бизнеса составляет 8 грн/кВт. По словам советника премьер-министра Юрия Бойко, новый тариф станет политическим компромиссом между реальной стоимостью и финансовой состоятельностью украинцев.

В июне 2023 года правительство повысило цену на электроэнергию для населения до 2,64 гривны/кВт-ч. Целый год действовал единый тариф вне зависимости от объема потребления.

До этого был дифференцированный тариф в зависимости от объема использования:

1,44 грн (за кВт-ч) при потреблении ресурса до 250 кВт-ч;

1,68 грн — если больше 250 кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине даже при повышении тарифа на электрическую энергию отключения света никуда не денутся. Ведь речь идет отдельно об убыточности тарифа, а отдельно — о масштабах разрушений в энергетическом секторе.

Также сообщалось, что при рыночных ценах для бытовых потребителей электроэнергия стоила бы втрое больше. Учитывая это, при принятии нового тарифа должен быть найден политический компромисс.