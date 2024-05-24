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Підвищення тарифів в Україні — чи врятує від відключень світла

24 травня 2024 07:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нові ціни на електрику — чи врятують вищі тарифи від відключень
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні навіть за підвищення тарифу на електричну енергію відключення світла нікуди не подінуться. Адже окремо йдеться про збитковість тарифу, а окремо — про масштаби руйнувань в енергетичному секторі.

Про це повідомив у блозі для "ДС" експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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Проблеми в енергетиці та відключення світла

Він зазначив, що обурюватися очікуваним підвищенням тарифів на електрику не варто, оскільки тариф для населення збитковий, і ті компанії, які його фінансують"Енергоатом" та "Укргідроенерго", не мають достатньо коштів.  

"Нещодавнє опитування групи "Рейтинг" засвідчило, що 20% респондентів взагалі не знають про втрати енергетики від російських обстрілів. А насправді за два місяці масштабні втрачено понад 9 тис. МВт потужностей (а це понад половина нашого споживання взимку)", — наголосив він.

Так, за два останні місяці було зруйновано ворогом чи суттєво пошкоджено усі теплоелектростанції.  Обсяг уражень такий, що найближча зима буде складнішою навіть за зиму 2022-2023 років.

Необхідність нових тарифів на електрику

Водночас, експерт, зазначив, що у питанні підвищення тарифу уряд мусить діяти абсолютно прозоро. Зараз звучить 4,5-5 грн за кВт∙год. Має бути усвідомлено кілька речей. Зокрема те, що має бути обґрунтування нового тарифу.

"Не можна просто озвучити число і тихенько прийняти постанову, а потрібно надати повну інформацію про обґрунтування", — вважає він.

По-друге, має бути переглянута система субсидій для захисту неплатоспроможних споживачів, адже новий тариф стане суттєвим тягарем.

По-третє, має бути розуміння, що відключення і потреба підвищення тарифу на світло — не пов’язані.

"Після перегляду тарифу відключення нікуди не дінуться. Вони будуть багато місяців, рік, а то й два (з невеликими перервами за помірної погоди та споживання, коли виникатимуть профіцити). Нова генерація не забудується ані за місяць, ані за пів року. А враховуючи, скільки ми втратили внаслідок обстрілів, будувати потрібно багато і довго. Тому усі, хто вважає, що відключення світла — це лише лякалка, щоб підвищити тариф, видихайте. Від відключень ми не втечемо. А от зі збитковим тарифом не відомо ще скільки протягнемо", — повідомив Андріан Прокіп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Також ми писали, за умови ринкових цін для побутових споживачів електроенергія коштувала б 8 грн/кВт. З огляду на це, під час ухвалення нового тарифу має бути знайдено політичний компроміс між реальною вартістю ресурсу і фінансовою спроможністю громадян.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія

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