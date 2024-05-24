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Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

24 травня 2024 14:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нові ціни на електрику — вартість залежатиме від обсягу споживання
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні невдовзі підвищиться вартість електричної енергії. Нову ціну хочуть прив'язати до обсягу споживання.

Про це заявив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду 24 травня.

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Диференційований тариф на електрику

За його словами, встановити новий тариф на електрику планують диференційованим, залежно від споживання електроенергії.

"Більше того, ми зараз розглядаємо це диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінений на інший. Буде диференціація в залежності від обсягу споживання електроенергії", — повідомив він.

Зараз розглядається питання зміни вартості електрики. Остаточне рішення стане відомо протягом наступного тижня, тобто до кінця весни.

Які можуть бути ціни

Галущенко не уточнив, як саме зміниться тариф. Раніше у профільному комітеті Верховної Ради і в Міністерстві енергетики припускали, що ціна може зрости з 2,64 грн/кВт-год до 4 грн/кВт, або до 5,2 грн/кВт.

Зараз ринкова вартість електрики для дрібного бізнесу становить 8 грн/кВт. За словами радника прем’єр-міністра Юрія Бойка, новий тариф стане політичним компромісом між реальною вартістю і фінансовою спроможністю українців.

У червні 2023 року уряд підвищив ціну на електроенергію для населення до 2,64 гривні/кВт-год. Цілий рік діяв єдиний тариф незалежно від обсягу споживання.

До того був диференційований тариф залежно від обсягу використання:

  • 1,44 грн (за кВт-год) за умови споживання ресурсу до 250 кВт-год;
  •  1,68 грн — якщо більше 250 кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні навіть за підвищення тарифу на електричну енергію відключення світла нікуди не подінуться. Адже окремо йдеться про збитковість тарифу, а окремо — про масштаби руйнувань в енергетичному секторі.

Також повідомляли, що за умови ринкових цін для побутових споживачів електроенергія коштувала б утричі більше. З огляду на це, під час ухвалення нового тарифу має бути знайдено політичний компроміс.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ціни
світло

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