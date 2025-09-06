Видео
Главная Финансы Тарифы-2025 — какие комиссии взимают за операции в Ощад 24/7

Тарифы-2025 — какие комиссии взимают за операции в Ощад 24/7

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 06:01
Тарифы в 2025 году — какие предусмотрены комиссии за различные операции в Ощад 24/7
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" время от времени обновляет тарифную политику на ряд банковских продуктов и услуг. Известно, какие действуют тарифы на различные операции в системе "Ощад 24/7" в 2025 году.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

Читайте также:

За что не взимают комиссию в "Ощад 24/7"

Согласно информации финучреждения, подключение "Ощад 24/7" по одноразовому паролю по SMS-сообщению или на чеке банкомата не подлежит тарификации.

Также не предусмотрены комиссии за:

  • предоставление информации/выписок по счету (в частности, по виртуальной карте);
  • установление/изменение лимитов по банковским картам;
  • блокировку карт по инициативе клиента (в частности, через контакт-центр).

Кроме того, не тарифицируются переводы средств в Ощад24/7 (в частности, с виртуальной карты, или на основании долгосрочных поручений) на любые собственные счета, которые были открыты в учреждениях, где был открыт счет, с которого должен осуществляться перевод.

Не предусмотрены комиссии за переводы средств по реквизитам карты, эмитированной финучреждением в тарифных планах: "Мой комфорт", "Детская Карта", "Море".

Не взимают средства за перевод средств за услуги связи в пользу ПАО "Укртелеком" и TravelSim.

Нет комиссии за переводы по произвольным реквизитам (в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкинг) за одну операцию на счета, открытые в этом банке.

За какие операции в приложении предусмотрена плата

В то же время, предусмотрена комиссия в 3 грн на перевод средств (в частности, со счета виртуальной карты) по реквизитам карты, эмитированной Ощадбанком, в том числе на собственные счета, открытые в учреждениях, которые подчинены другому управлению, чем отделение, где был открыт счет, с которого должен осуществляться перевод.

Также за переводы по реквизитам карты, эмитированной другим банком комиссия составляет 1% + 5 грн, а за переводы в пользу операторов мобильной и других видов связи за исключением ПАО "Укртелеком" — 3 грн.

Стоимость переводов за услуги интернет-провайдеров и кабельного ТВ по определенным реквизитам с обязательным введением индивидуальных данных зависит от условий Договора на прием платежей, заключенного с корректным субъектом хозяйствования.

Комиссия за переводы по СТП "Швидка копійка" для выплаты через отделение банка (в гривне) составляет 1% + 3 грн.

За переводы по произвольным реквизитам (в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкинг) за одну операцию на счет, открытый в другом финучреждении предусмотрена комиссия в 0,5% от суммы платежа (минимально 5 грн, а максимально 500 грн).

Стоимость переводов на счета субъектов хозяйствования в национальной валюте, с которыми банк заключил договоры и которые заведены в меню ИПТ/WEB-банкинг/МоЬіІе-банкинг банка как получатели платежа, зависит от условий Договора на прием платежей с определенным субъектом хозяйствования.

Относительно операций в Ощад24 (WEB-/Мобильный банкинг), выполненные с помощью карт, эмитированных другими финучреждениями, то не тарифицируются переводы средств по реквизитам карты, эмитированной Ощадбанком. В то же время, переводы по реквизитам карты, эмитированной другим украинским банком стоят 1% + 5 грн.

За переводы в пользу операторов мобильной и других видов связи, кроме ПАО "Укртелеком", TravelSim взимают 2%, минимально 2 грн.

О стоимости перевода средств в нацвалюте на счета субъектов хозяйствования из меню WEB-банкинг/МоЬіІе-банкинг банка как получателей платежей за услуги страхования, дистрибуции, охраны, образования, коммунальных услуг, в пользу ПАО "Укртелеком", TravelSiM и другие услуги и с которыми: перевод в пользу операторов мобильной и других видов связи заключены соглашения на прием платежей, в частности, в пользу ПАО "Укртелеком", TravelSiM, то составляет 1,5% от суммы платежа (минимально 2 грн), а с которыми нет договоров на прием платежей — 2% от суммы платежа (минимально 3 грн).

Ранее мы писали, что в Ощадбанке появилась новая онлайн-услуга. Теперь бизнес-клиенты могут дистанционно подписывать документы через приложение "Дія".

Также мы сообщали, что в Ощадбанке предупредили, что мошенники могут использовать голосовой фишинг, фишинг в смс-сообщениях и соцсетях. В финучреждении предоставили рекомендации, как не попасться на мошеннические схемы.

тарифы Ощадбанк деньги банки Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
