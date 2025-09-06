Тарифи у 2025 році — які передбачені комісії за різні операції в Ощад 24/7

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" час від часу оновлює тарифну політику на низку банківських продуктів та послуг. Відомо, які діють тарифи на різні операції в системі "Ощад 24/7" у 2025 році.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

За що не стягують комісію в "Ощад 24/7"

Згідно з інформацією фінустанови, підключення "Ощад 24/7" за одноразовим паролем по SMS-повідомленню або на чеку банкомата не підлягає тарифікації.

Також не передбачені комісії за:

надання інформації/виписок за рахунком (зокрема, щодо віртуальної картки);

встановлення/зміни лімітів за банківськими картками;

блокування карт з ініціативи клієнта (зокрема, через контакт-центр).

Окрім того, не тарифікуються перекази коштів в Ощад24/7 (зокрема, з віртуальної картки, чи на підставі довгострокових доручень) на будь-які власні рахунки, які були відкриті в установах, де було відкрито рахунок, з якого має здійснюватися переказ.

Не передбачені комісії за перекази коштів за реквізитами карти, емітованої фінустановою в тарифних планах: "Мій комфорт", "Дитяча Карта", "Море".

Не стягують кошти за переказ коштів за послуги зв'язку на користь ПАТ "Укртелеком" та TravelSim.

Немає комісії за перекази за довільними реквізитами (в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) за одну операцію на рахунки відкриті в цьому банку.

За які операції в застосунку передбачена плата

Водночас, передбачена комісія у 3 грн на переказ коштів (зокрема, з рахунку віртуальної картки) за реквізитами карти, емітованої Ощадбанком (в тому числі на власні рахунки, відкриті в установах, які підпорядковані іншому управлінню, ніж відділення, де було відкрито рахунок, з якого має здійснюватися переказ.



Також за перекази за реквізитами карти, емітованої іншим банком комісія становить 1% + 5 грн, а за перекази на користь операторів мобільного та інших видів зв'язку за винятком ПАТ "Укртелеком" — 3 грн.

Вартість переказів за послуги інтернет-провайдерів і кабельного ТБ за визначеними реквізитами з обов'язковим введенням індивідуальних даних залежить від умов Договору на приймання платежів, укладеного із коректним суб'єктом господарювання.

Комісія за перекази за СТП "Швидка копійка" для виплати через відділення банку (у гривні) становить 1% + 3 грн.

За перекази за довільними реквізитами (в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) за одну операцію на рахунок, відкритий в іншій фінустанові передбачена комісія у 0,5% від суми платежу (мінімально 5 грн, а максимально 500 грн).

Вартість переказів на рахунки суб'єктів господарювання в національній валюті, з якими банк уклав договори та які заведені в меню ІПТ/WEB-банкінг/Моbile-банкінг банку як одержувачі платежу залежить від умов Договору на приймання платежів з певним суб'єктом господарювання.

Щодо операцій в Ощад24 (WEB-/Мобільний банкінг), виконані за допомогою карток, емітованих іншими фінустановами, то не тарифікуються перекази коштів за реквізитами картки, емітованої Ощадбанком.

Водночас, перекази за реквізитами карти, емітованої іншим українським банком коштують 1% + 5 грн.

За перекази на користь операторів мобільного та інших видів зв'язку, окрім ПАТ "Укртелеком", TravelSim стягують 2%, мінімально 2 грн.

Щодо вартості переказу коштів в нацвалюті на рахунки суб'єктів господарювання з меню WEB-банкінг/Моbile-банкінг банку як одержувачів платежів за послуги страхування, дистрибюції, охорони, освіти, комунальних послуг, на користь ПАТ "Укртелеком", TravelSiM та інші послуги та з якими: переказ на користь операторів мобільного та інших видів зв'язку укладені угоди на приймання платежів, зокрема, на користь ПАТ "Укртелеком", TravelSiM, то становить 1,5% від суми платежу (мінімально 2 грн), а з якими немає договорів на приймання платежів — 2% від суми платежу (мінімально 3 грн).

