Новые фишинговые схемы — что стоит знать клиентам Ощадбанка

Новые фишинговые схемы — что стоит знать клиентам Ощадбанка

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 06:01
В Ощадбанке дали рекомендации, как не попасть на различные виды фишинговых схем
Мужчина держит карту в руках. Фото: Freepik

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали клиентам, какие существуют виды фишинговых схем. Также дали рекомендации, как исключить доступ мошенников к конфиденциальной информации.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

Читайте также:

Какими фишинговыми схемами пользуются мошенники

По информации финучреждения, фишингом называют определенную схему, которая заставляет граждан раскрывать конфиденциальные данные мошенникам для дальнейшего использования в злонамеренных целях.

Как правило, их заинтересует такая персональная информация, которую ни в коем случае нельзя передавать:

  • логины/пароли для входа в "Ощад 24/7";
  • номера, сроки действия, CVV2/CVC2;
  • ПИН-коды платежных карт;
  • одноразовые пароли;
  • адреса электронной почты;
  • финансовые номера телефонов;
  • карточные пароли (кодовые слова), ответы на секретные вопросы.

Такие схемы работают в двух направлениях:

  • рассылка электронных писем (спам);
  • переадресация клиентов на поддельные сайты, которые внешне или по имени похожи на официальные порталы организаций.

Мошенники также могут использовать, помимо сайтов:

  1. Голосовой фишинг;
  2. Фишинговые смс-сообщения;
  3. Фишинг в социальных сетях.

"Как пример, получив по схеме фишинга информацию о номере платежной карты, сроке действия, имени и фамилии держателя платежной карты, CVV/CVC2-кода, одноразового цифрового пароля — злоумышленники могут использовать конфиденциальную информацию для осуществления несанкционированных списаний денежных средств с данной платежной карты. Держатель платежной карты узнает о несанкционированных операциях уже по факту их совершения", — пояснили в банке.

Рекомендации, как не попасться на фишинговую схему

В "Ощадбанке" предоставили для клиентов рекомендации для высокого уровня безопасности сведений и предотвращения доступа к конфиденциальным данным посторонними лицами. В финучреждении советуют:

  • использовать только официальный веб-сайт банка;
  • не вводить конфиденциальную информацию в случае переадресации на неизвестный сайт с подозрительным доменным именем.

Также там отметили, что "Ощадбанк" ни при каких обстоятельствах не звонит своим действующим и потенциальным клиентам для получения каких-либо конфиденциальных сведений.

Кроме того, для предотвращения попадания на фишинговые веб-сайты Национальный банк опубликовал на официальном портале проверенный список сайтов украинских банков, поэтому каждый клиент может самостоятельно сверить подлинность доменного имени и принадлежность веб-сайта конкретному финучреждению.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали о преимуществах одной из карт. Там отметили, что за потраченные средства можно получать бонусы, которые впоследствии можно будет обменять на различные привилегии.

Также мы писали, что Ощадбанк просит клиентов актуализировать данные. В финучреждении объяснили все важные детали относительно соответствующей просьбы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
