В Ощадбанке дали рекомендации, как не попасть на различные виды фишинговых схем

Новые фишинговые схемы — что стоит знать клиентам Ощадбанка
В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали клиентам, какие существуют виды фишинговых схем. Также дали рекомендации, как исключить доступ мошенников к конфиденциальной информации.
Об этом говорится на официальном сайте банка.
Какими фишинговыми схемами пользуются мошенники
По информации финучреждения, фишингом называют определенную схему, которая заставляет граждан раскрывать конфиденциальные данные мошенникам для дальнейшего использования в злонамеренных целях.
Как правило, их заинтересует такая персональная информация, которую ни в коем случае нельзя передавать:
- логины/пароли для входа в "Ощад 24/7";
- номера, сроки действия, CVV2/CVC2;
- ПИН-коды платежных карт;
- одноразовые пароли;
- адреса электронной почты;
- финансовые номера телефонов;
- карточные пароли (кодовые слова), ответы на секретные вопросы.
Такие схемы работают в двух направлениях:
- рассылка электронных писем (спам);
- переадресация клиентов на поддельные сайты, которые внешне или по имени похожи на официальные порталы организаций.
Мошенники также могут использовать, помимо сайтов:
- Голосовой фишинг;
- Фишинговые смс-сообщения;
- Фишинг в социальных сетях.
"Как пример, получив по схеме фишинга информацию о номере платежной карты, сроке действия, имени и фамилии держателя платежной карты, CVV/CVC2-кода, одноразового цифрового пароля — злоумышленники могут использовать конфиденциальную информацию для осуществления несанкционированных списаний денежных средств с данной платежной карты. Держатель платежной карты узнает о несанкционированных операциях уже по факту их совершения", — пояснили в банке.
Рекомендации, как не попасться на фишинговую схему
В "Ощадбанке" предоставили для клиентов рекомендации для высокого уровня безопасности сведений и предотвращения доступа к конфиденциальным данным посторонними лицами. В финучреждении советуют:
- использовать только официальный веб-сайт банка;
- не вводить конфиденциальную информацию в случае переадресации на неизвестный сайт с подозрительным доменным именем.
Также там отметили, что "Ощадбанк" ни при каких обстоятельствах не звонит своим действующим и потенциальным клиентам для получения каких-либо конфиденциальных сведений.
Кроме того, для предотвращения попадания на фишинговые веб-сайты Национальный банк опубликовал на официальном портале проверенный список сайтов украинских банков, поэтому каждый клиент может самостоятельно сверить подлинность доменного имени и принадлежность веб-сайта конкретному финучреждению.
