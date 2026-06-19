Нафтогаз разрешил оплачивать счета без комиссии: как этим воспользоваться

Газовая плита, расчеты, счета. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставила клиентам возможность не переплачивать при оплате за природный газ. Изменения коснулись тех, кто оплачивает голубое топливо через мобильное приложение "Куб".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы компании.

Как не переплачивать за услуги клиентам Нафтогаза

Как отмечается, несколько месяцев назад газоснабжающая компания запустила новое приложение "Куб", которое позволяет передавать информацию со счетчиков и оплачивать природный газ.

Также благодаря приложению граждане получают доступ к широкому спектру услуг, что помогает избегать очередей в отделениях:

оплачивать сразу две квитанции: за газ и за распределение;

управлять в одном профиле разными личными счетами;

отслеживать расход газа через дашборд;

получать полезные советы по экономии;

иметь доступ к автоматическим напоминаниям о передаче данных счетчиков и необходимости оплаты;

можно получить акт сверки;

оформить справку на льготу или субсидию;

пройти специальный тест для проверки права на субсидию;

подтвердить отсутствие задолженностей.

Однако при расчете таким способом взималась комиссия. Платежная система списывала ее в размере 1% от суммы.

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В начале лета 2026 года компания решила отменить комиссию при оплате.

"В современном мире важно, чтобы повседневные бытовые дела решались быстро и легко, а оплата газа была не только удобной, но и выгодной. Именно поэтому в "Кубе" теперь можно оплачивать счета за потребленный газ с комиссией 0%", — говорится в сообщении.

Как через "Куб" не платить комиссию при расчете за газ

Чтобы воспользоваться возможностью платить меньше, гражданам нужно обновить приложение до последней версии и выбрать способ оплаты "Мой банк". Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Нужно открыть приложение "Куб"; Перейти в раздел "Оплата"; Выбрать способ оплаты "Мой банк"; Указать свой банк, в котором действует комиссия 0%; Подтвердить оплату в приложении финансового учреждения.

В "Нафтогазе" поясняют, что оплата работает по механизму IBAN2IBAN. Речь идет о прямом переводе средств с одного банковского счета на другой без необходимости ввода реквизитов карты вручную.

В компании отметили, что перечень банков в сервисе "Мой банк" постепенно расширяется, а актуальные данные о возможной комиссии отображаются непосредственно во время оплаты и зависят от условий обслуживания банка.

Также не предусмотрена комиссия за газ при следующих способах оплаты:

в приложении "Ощад24/7";

в приложении/на сайте банка ПУМБ;

в Монобанке;

в приложении/на портале финансового учреждения Райффайзен.

Ранее Новини.LIVE сообщали об изменениях для клиентов "Нафтогаза" в июне. Теперь в ряде отделений "Новой почты" можно получить дополнительные услуги, связанные с газоснабжением. Клиенты могут обновить данные (изменить фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и т. д.), а также подать заявление на смену владельца лицевого счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в "Нафтогазе" сообщили о том, что гражданам не обязательно хранить бумажные квитанции за газ. Благодаря современной системе обслуживания все расчеты за газ хранятся в электронном формате. Граждане могут смело перейти на электронные квитанции и отказаться от обычных.