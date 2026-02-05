Льготы на коммуналку в феврале — при каких условиях переназначат автоматически

Льготы на оплату услуг ЖКХ — кому сохранят в феврале
В феврале 2026 года несколько групп граждан будут иметь право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. Для большинства их будут предоставлять при условии соблюдения установленных пределов на доходы.
Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто получит льготы на коммуналку в феврале
По информации ПФУ, льготы на коммунальные услуги продолжат предоставлять в феврале при условии, что среднемесячный общий доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает определенного уровня дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы. В 2026 году сумма не может быть выше 4,66 тыс. грн.
Определяя среднемесячный совокупный доход домохозяйства для предоставления льгот на услуги ЖКХ специалисты Пенсионного фонда учитывают, в частности, данные Государственной налоговой службы о доходах льготников и членов его семьи за третий и четвертый кварталы предыдущего года.
Налоговые отчеты за четвертый квартал прошлого года страхователи обязаны подать в ГНС в установленном порядке до 9 февраля этого года.
После получения данных о доходах, право на льготы по оплате коммунальных услуг будет определено в ПФУ автоматически.
Дополнительно обращаться в фонд не нужно, за исключением случаев, когда произошли следующие изменения:
- в составе семьи;
- относительно места жительства;
- списка услуг, на которые назначена льгота.
"После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, получавших их в 2025 году с учетом дохода, будет определено Пенсионным фондом Украины автоматически. Дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно, за исключением случаев, когда у льготника произошли изменения в составе семьи, месте жительства или перечне услуг, на которые назначены льготы", — сообщают в фонде.
В случае, если среднемесячный совокупный доход домохозяйства на одного человека превысит предельный уровень в 4,66 тыс. грн, то можно будет обратиться за оформлением жилищной субсидии, добавили в ПФУ.
Кому дадут льготы без учета дохода
За отдельными категориями граждан в феврале сохранится право на использование льготы на оплату услуг коммунального хозяйства, независимо от уровня дохода. В частности, речь идет о:
- Участниках боевых действий;
- Лицах с инвалидностью вследствие войны;
- Членах семей погибших/умерших защитников;
- Родных погибших/умерших ветеранов войны;
- Пострадавших участников Революции Достоинства.
Ранее мы сообщали, что некоторые граждане получат 50% скидку до конца отопительного сезона. Соответствующие льготы предусмотрены для хозяйств с электроотоплением.
Еще рассказывали, когда можно не платить за коммуналку в 2026 году. Речь идет о тех, кто выехал за границу и до сих пор не вернулся домой.
