Льготы на оплату услуг ЖКХ — кому сохранят в феврале

Дата публикации 5 февраля 2026 08:50
Льготы на коммуналку в феврале — при каких условиях переназначат автоматически
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года несколько групп граждан будут иметь право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. Для большинства их будут предоставлять при условии соблюдения установленных пределов на доходы.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто получит льготы на коммуналку в феврале

По информации ПФУ, льготы на коммунальные услуги продолжат предоставлять в феврале при условии, что среднемесячный общий доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает определенного уровня дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы. В 2026 году сумма не может быть выше 4,66 тыс. грн.

Определяя среднемесячный совокупный доход домохозяйства для предоставления льгот на услуги ЖКХ специалисты Пенсионного фонда учитывают, в частности, данные Государственной налоговой службы о доходах льготников и членов его семьи за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Налоговые отчеты за четвертый квартал прошлого года страхователи обязаны подать в ГНС в установленном порядке до 9 февраля этого года.

После получения данных о доходах, право на льготы по оплате коммунальных услуг будет определено в ПФУ автоматически.

Дополнительно обращаться в фонд не нужно, за исключением случаев, когда произошли следующие изменения:

  • в составе семьи;
  • относительно места жительства;
  • списка услуг, на которые назначена льгота.

"После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, получавших их в 2025 году с учетом дохода, будет определено Пенсионным фондом Украины автоматически. Дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно, за исключением случаев, когда у льготника произошли изменения в составе семьи, месте жительства или перечне услуг, на которые назначены льготы", — сообщают в фонде.

В случае, если среднемесячный совокупный доход домохозяйства на одного человека превысит предельный уровень в 4,66 тыс. грн, то можно будет обратиться за оформлением жилищной субсидии, добавили в ПФУ.

Кому дадут льготы без учета дохода

За отдельными категориями граждан в феврале сохранится право на использование льготы на оплату услуг коммунального хозяйства, независимо от уровня дохода. В частности, речь идет о:

  1. Участниках боевых действий;
  2. Лицах с инвалидностью вследствие войны;
  3. Членах семей погибших/умерших защитников;
  4. Родных погибших/умерших ветеранов войны;
  5. Пострадавших участников Революции Достоинства.

Ранее мы сообщали, что некоторые граждане получат 50% скидку до конца отопительного сезона. Соответствующие льготы предусмотрены для хозяйств с электроотоплением.

Еще рассказывали, когда можно не платить за коммуналку в 2026 году. Речь идет о тех, кто выехал за границу и до сих пор не вернулся домой.

коммунальные услуги ЖКХ деньги льготы помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
